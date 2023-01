Handball-WM 2023: Erfolgreiche Gruppenphase für alle drei TVB-Spieler

Mit Oscar Bergendahl, Daniel Fernández und Egon Hanusz nehmen drei Bundesligahandballer des TVB Stuttgart bei der 28. IHF-Weltmeisterschaft teil. Alle drei ziehen mit ihren jeweiligen Teams nach dem letzten Gruppenspiel am Montag in die Hauptrunde ein und sind somit weiterhin im Rennen um die Medaillen.

Die schwedische Auswahl um Oscar Bergendahl schlug im Auftaktspiel Brasilien mit 26:18. Im zweiten Gruppenspiel setzten sich die Schweden mit sieben Toren gegen Kap Verde durch. Im dritten und letzten Gruppenspiel dominierten die Schweden Uruguay und landeten mit 35 Toren Differenz den bisher deutlichsten Sieg der Weltmeisterschaft. Als Gruppenerster ziehen sie somit in die Hauptrunde ein.

Schweden und Spanien ungeschlagen

Auch die Spanier um Daniel Fernández starteten fulminant in die Gruppenphase. Als erster Gegner stand dem Mitfavoriten aus Spanien Montenegro gegenüber. Dieses Spiel entschieden die Spanier mit fünf Toren für sich. Auch Chile gab sich deutlich gegen die spanische Auswahl geschlagen. Hier zeichnete sich der Bittenfelder Linksaußen Daniel Fernández als „Player of the Match“ aus. Im dritten Gruppenspiel gewannen die Spanier zudem gegen den Iran. Somit ziehen sowohl Schweden als auch Spanien ungeschlagen in die Hauptrunde der WM ein.

Gegen Portugal keine Chance

Egon Hanusz fuhr mit seinem ungarischen Team zu Beginn der Gruppenphase einen Sieg mit acht Toren gegen die südkoreanische Auswahl ein. Auch im zweiten Spiel gegen die Handballhochburg Island landeten die Ungarn einen knappen 30:28-Erfolg. Einzig im letzten Gruppenspiel gab sich Hanusz mit seiner Mannschaft gegen Portugal geschlagen.

Am Mittwoch treffen Schweden und Ungarn aufeinander

Trotzdem schließen alle drei Spieler des TVB die Gruppenphase erfolgreich ab. Am Mittwoch, 18. Januar, um 20.30 Uhr treffen Bergendahl und Hanusz mit ihren Teams in der Hauptrunde aufeinander. Fernández muss sich mit seinem Team zunächst gegen Polen und Slowenien beweisen, bevor es am Sonntag gegen Titel-Mitfavorit Frankreich geht.