Transfer-Stress: Legt der TVB Stuttgart noch einmal nach?

Der abstiegsgefährdete Handball-Erstligist TVB Stuttgart spielt seit Wochen mit dem Gedanken, sich vor der Schließung des Transferfensters am kommenden Mittwoch noch zu verstärken. Nun meldet der TVB Vollzug: Der kroatische Nationalspieler Marino Maric (32) kommt vom Liga-Konkurrenten SC DHfK Leipzig und wird bereits an diesem Sonntag (16.05 Uhr) in der Porsche-Arena gegen die SG Flensburg-Handewitt zum Einsatz kommen. Dafür verliert der TVB einen Kreisläufer: Der schwedische Nationalspieler Oscar Bergendahl wechselt mit sofortiger Wirkung zum Deutschen Meister SC Magdeburg.

Dringende Anfrage aus Magdeburg

Vor einigen Tagen hatte der TVB-Geschäftsführer Jürgen Schweikardt das Interesse an Maric bestätigt. Es dauerte indes, bis der Vertrag unterschrieben war. Das habe allerdings nichts mit dem Wechsel von Bergendahl zu tun gehabt, sagte der TVB-Geschäftsführer Jürgen Schweikardt am Freitag bei der Pressekonferenz. „Wir waren uns mit Marino einig, bevor Magdeburg auf uns zukam.“

Für Schweikardt bestand Handlungsbedarf auf der Kreisläuferposition. „Bei der Analyse der Hinrunde haben wir gesehen, dass unser Kreisläuferspiel nicht gut genug war – vor allem nach der Verletzung von Oscar Bergendahl“, so Schweikardt. So hätten den Rückraumspielern Optionen gefehlt, das Spiel des TVB sei zu ausrechenbar gewesen. „Deshalb sind wir schon vor der Anfrage aus Magdeburg zum Entschluss gekommen, einen weiteren offensivstarken Kreisläufer zu verpflichten, und waren den ganzen Januar über diesbezüglich unterwegs.“

Mit Marino Maric habe der TVB nun einen national und international erfahrenen Spieler hinzubekommen, welcher seine Angriffsstärke seit über einem Jahrzehnt auf höchstem Niveau immer wieder unter Beweis gestellt habe. Damit wird der TVB die Saison mit dem Kreisläufertrio Marino Maric, Samuel Röthlisberger und Fynn Nicolaus zu Ende spielen. Hinzu kommt der mit Doppelspielrecht ausgestattete Lukas Süßer vom Drittligisten Pforzheim.

Schweikardt: Brauchen Spieler mit Überzeugung

Geplant war, die Saison mit fünf Kreisläufern zu Ende zu spielen, doch dann kam der SC Magdeburg ins Spiel. Der Meister suchte dringend und kurzfristig Ersatz für Magnus Saugstrup. Der dänische Weltmeister verletzte sich im Pokalspiel in Kiel am vergangenen Sonntag schwer und fällt verletzungsbedingt bis zum Saisonende aus.

Zunächst habe er Magdeburg eine Absage erteilt, so Jürgen Schweikardt. Am nächsten Tag jedoch habe er sich mit Bergendahl unterhalten, der seine Wechselabsichten bekräftigt habe. „Dann haben wir verhandelt und uns darauf geeinigt, Oscar gegen eine Ablösesumme sofort gehen zu lassen.“ Sicherlich wisse der TVB um seine sportliche Situation. „Wir möchten aber Spieler im Kader, die mit voller Überzeugung beim TVB sind.“ Wobei Schweikardt dem Schweden keinen Vorwurf mache angesichts der Chance, die sich ihm böte.

Bergendahl spektakulärste Verpflichtung der Saison

Oscar Bergendahl macht mit dem Wechsel zum Meister SC Magdeburg den nächsten Schritt in seiner Karriere. Zusammen mit dem Torhüter Silvio Heinevetter war er die spektakulärste Verpflichtung des TVB zur aktuellen Saison. Nachdem der Vertrag Ende 2021 unterzeichnet gewesen war, trumpfte der Kreisläufer bei der Europameisterschaft im Januar 2022 mit der schwedischen Nationalmannschaft auf: Er holte den Titel und wurde als bester Defensivspieler des Turniers ausgezeichnet.

Beim TVB indes hatte der 26-Jährige ein paar Anlaufschwierigkeiten. Kaum hatte er sich eingefunden, verletzte er sich am Knie und fiel wochenlang aus. So absolvierte Bergendahl nur zehn Spiele, in denen er 19 Tore erzielte. Mit seinem Comeback kurz vor Weihnachten war beim TVB die Hoffnung verbunden, mehr Durchschlagskraft im Angriff und Stabilität in der Abwehr zu bekommen.

Der TVB-Trainer Michael Schweikardt steht nun vor der Aufgabe, Marino Maric möglichst schnell ins Angriffsspiel zu integrieren – und die Abwehr neu zu sortieren. Bergendahl deckte im Mittelblock, Maric ist auf der Halbposition zu Hause. Allzu üppig besetzt sind die Bittenfelder damit in der zentralen Defensive nicht mehr. Viel Last dürfte auf Samuel Röthlisberger und Adam Lönn liegen.

Michael Schweikardt hält große Stücke auf Marino Maric. Er sei seit vielen Jahren in der Bundesliga. Er wisse, wie der TVB spiele, und kenne viele seiner neuen Mitspieler. Die Integration sei kein Problem. „Im Angriff wird uns Marino sofort weiterhelfen, in der Abwehr wird er eine gewisse Zeit brauchen, bis das Timing stimmt.“ Grundsätzlich habe Maric einen „hohen Handball-IQ“ und habe ein gutes Gespür für Situationen.

Kommt noch ein neuer Spieler zum TVB?

Nicht ausgeschlossen sei, so Jürgen Schweikardt, dass der TVB bis zur Schließung des Transfermarkts am Mittwoch noch einmal aktiv wird. Bedarf besteht vor allem in der Abwehr. Wobei Michael Schweikardt sein Team diesbezüglich nicht unterbesetzt sieht, in der Defensive habe er noch Alternativen. „Auch wenn Oscar natürlich einen wichtigen Part innehatte.“ Ein paar Euro für einen zusätzlichen Mann dürften durch den Abgang Bergendahls übrig sein in der TVB-Kasse. Schließlich war der Vertrag des Schweden bis zum 30. Juni 2025 datiert. Vielleicht legt der TVB auch im Rückraum nach. „Aber nur, wenn wir etwas Sinnvolles finden“, so Jürgen Schweikardt.

So oder so: Der Geschäftsführer dürfte am Donnerstag erst einmal durchschnaufen. „Was Transfers betrifft, war dies für mich als Geschäftsführer beim TVB sicherlich mit die intensivste Woche.“