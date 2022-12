TVB Stuttgart: Samuel Röthlisberger verlängert Vertrag bis 2025

Kreisläufer Samuel Röthlisberger hat seinen Vertrag beim TVB Stuttgart bis 2025 verlängert. Das teilt der Handball-Bundesligist am Donnerstagmittag (22.12.) mit. Der Mitteilung zufolge wäre der Vertrag des Schweizers eigentlich zum Ende der Saison 2022/23 ausgelaufen. Nun bleibe der Spieler dem Verein in Stuttgart mindestens bis Juni 2025 erhalten.

Röthlisberger wechselte im Jahr 2011 von seinem Heimatverein HV Herzogenbuchsee zum Schweizer Erstligisten BSV Bern Muri. Für den lief er sechs Jahre lang auf, ehe er 2017 nach Stuttgart kam.

Bislang 84 Tore in 181 Ligaspielen

Beim TVB Stuttgart ist der 26-Jährige inzwischen der dienstälteste Spieler, so der Verein. Der 1,98 Meter große Kreisläufer zähle zu den festen Säulen im Mittelblock der Abwehr. "Mit 13 Blocks in der aktuellen Spielzeit ist Röthlisberger mit Abstand der Spieler mit den meisten Blocks beim Stuttgarter Handball-Bundesligisten und gehört ligaweit zu den Top 9", heißt es weiter. In insgesamt 181 Ligaspielen für die "Wild Boys" hat der Schweizer Nationalspieler bisher 84 Tore erzielt.

Statements zur Vertragsverlängerung

TVB-Geschäftsführer Jürgen Schweikardt zeigt sich froh über die Vertragsverlängerung. Röthlisberger sei sowohl auf als auch neben dem Feld ein wichtiger Spieler und Mensch für den Verein. Der Kreisläufer selbst sagt: "Stuttgart ist mittlerweile meine zweite Heimat und ich fühle mich sehr wohl hier. Ich freue mich, noch mindestens zwei weitere Jahre im blau-weißen Trikot zu spielen und will gemeinsam mit der Mannschaft die gesteckten Ziele erreichen".