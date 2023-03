TVB trifft auf Wetzlar: Die halbe Schweizer „Nati“ in der Porsche-Arena

Im Spiel zwischen dem TVB Stuttgart und der HSG Wetzlar trifft sich am Sonntag (16.05 Uhr) in der Porsche-Arena die halbe Schweizer Nationalmannschaft: Samuel Röthlisberger (26) und Lukas Laube (22) tragen das TVB-Trikot, Lenny Rubin (27) und Jonas Schelker (23) das der HSG. Es ist ein besonderes Spiel für das Quartett – auch, weil es für beide Teams um wichtige Punkte im Abstiegskampf geht. Thomas Wagner hat mit den vier Schweizern gesprochen.

Hallo zusammen, das erste Wort gebührt natürlich den Gästen aus Wetzlar. Herr Schelker, Sie können an dieser Stelle ein für alle Mal für Klarheit sorgen: Laut Wikipedia sind Sie in Ravensburg geboren, an anderen Stellen ist von Ramlinsburg im Kanton Basel-Landschaft die Rede. Sind Sie womöglich ein halber Oberschwabe?

Schelker: Ich bin tatsächlich in Ravensburg geboren und habe auch einen deutschen Pass. Meine Mutter ist Deutsche, meine Oma wohnt immer noch da. Ein halber Oberschwabe bin ich aber wohl nicht. Ich glaube, ich hab’ dort nur ein halbes Jahr gelebt. Die Verwirrung kann ich aufklären: Im Schweizer Pass ist ein Heimatort vermerkt, mit dem ich aber nicht viel zu tun habe. Mein Urgroßvater hat in Ramlinsburg gelebt. Das behält man dann von Vaterseite. Ramlinsburg ist also mein Heimatort, obwohl ich da nie gewohnt habe. Die Europäische Handballföderation registriert einen als Spieler anhand des Passes.

Gesichert dagegen ist, dass Sie, Herr Rubin, bei Ihrem ersten Atemzug deutsche Luft in Ihre Lungen gesaugt haben. Sie kamen in Dormagen zur Welt.

Rubin: Ja, mein Vater hat damals beim Handball-Bundesligisten Bayer Dormagen gespielt. Ein Jahr nach meiner Geburt sind wir wieder zurück nach Thun.

Wie läuft das eigentlich, wenn Schweizer aufeinandertreffen: Wird automatisch Deutsch gesprochen oder versucht’s jeder zunächst in seiner Landessprache Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch?

Röthlisberger: Wir sprechen unseren Dialekt, also Schweizerdeutsch.

Wer von Ihnen beherrscht eine zweite oder gar dritte Amtssprache?

Röthlisberger: Französisch hatten wir in der Schule. Ich glaube, Rätoromanisch spricht kaum noch jemand. Das ist ein bisschen am Aussterben.

Schelker: Sagen wir so: Ich kann beim Bäcker auf Französisch etwas bestellen, aber richtig gut spreche ich nicht.

Kommen wir zum Handball. Am Sonntag tummeln sich gleich vier Schweizer Nationalspieler auf dem Spielfeld der Porsche-Arena in der Partie zwischen Stuttgart und Wetzlar. Herr Röthlisberger, Sie sind knapp vor Lenny Rubin der dienstälteste Nationalspieler des Quartetts. Ist das ein Indiz, dass sich im Handball in der Schweiz in den vergangenen Jahren einiges getan hat?

Röthlisberger: Ich denke, das kann man schon so sagen. Der Handball in der Schweiz hat sich gut entwickelt. Es tut sich einiges. Immer mehr junge Schweizer suchen den Weg ins Ausland. Klar ist es auch ein bisschen Zufall, dass in Wetzlar und beim TVB je zwei Schweizer spielen. Aber wenn wir auf die Liga schauen, sind’s einige mehr als in den vergangenen Jahren.

Wird die Entwicklung in der Heimat gewürdigt? Ist der Stellenwert des Handballs in der Schweiz gestiegen?

Röthlisberger: Schon. In den letzten sechs, sieben Jahren ist da viel passiert. Vieles hängt auch mit dem Erfolg der Nationalmannschaft zusammen. Wenn sie gut spielt, ist auch mehr Aufmerksamkeit da.

Andy Schmid war über ein Jahrzehnt der Kopf der Rhein-Neckar Löwen, er ist das Gesicht des Schweizer Handballs. Im Sommer wird er das Traineramt bei der Schweizer Nationalmannschaft übernehmen. Kann das dem Team einen zusätzlichen Schub geben?

Röthlisberger: Ich denke, das muss man zweiteilig betrachten. Andy ist auf der einen Seite ein sehr handballintelligenter und cleverer Mensch, der alles mitbringt. Zum anderen kann er für den Handball im Allgemeinen sehr wichtig sein durch seine Rolle und Bekanntheit. Ich glaube schon, dass der Handball durch Andy noch mehr Aufmerksamkeit erlangen kann.

Aktuell steht die Qualifikation für die Europameisterschaft in Deutschland im Januar 2024 im Fokus. Zuletzt gab’s gegen Ungarn zwei deutliche Niederlagen, in den Spielen gegen Georgien und Litauen kann die Schweiz die Quali aus eigener Kraft schaffen. Wie groß ist die Zuversicht?

Röthlisberger: Wir waren ein bisschen enttäuscht nach den Ungarn-Spielen. Auswärts hatten wir keine Chance, für das Heimspiel hatten wir uns aber ein wenig mehr ausgerechnet. Wir sind aber immer noch Gruppenzweiter und haben die Quali in den eigenen Händen. Natürlich muss es unser Anspruch sein, Litauen und Georgien zu schlagen. Das war und ist unser Ziel.

Kommen wir zur aktuellen Bundesligasaison. Die macht weder dem TVB Stuttgart noch der HSG Wetzlar besonders viel Freude, schließlich stecken beide im Abstiegskampf. Während der TVB nichts anderes kennt, ist das für die HSG ein ungewohntes Gefühl. Herr Rubin, Sie spielen jetzt Ihre fünfte Saison hier. Wie nehmen Sie die schwierige Situation wahr?

Rubin: Das ist sicherlich nicht einfach. Wir sind es nicht gewohnt, da unten mitzuspielen. Vielleicht war der eine oder andere mit der neuen Situation eine Zeit lang ein bisschen überfordert und wollte es nicht akzeptieren. In den letzten paar Jahren waren wir immer sehr erfolgreich. In der vergangenen Saison spielten wir sogar lange um die Europapokalplätze mit und haben sie knapp verpasst. Dieses Jahr ist’s fast das Gegenteil. Wenn man einmal in dieser Negativspirale drin ist, ist’s sehr schwierig, da wieder rauszukommen. In der Hinrunde haben wir einige Spiele mit nur einem Tor verloren. Wenn wir nur zwei, drei gewinnen, sieht’s punktemäßig wieder ganz anders aus. Ich bin aber immer noch überzeugt davon, dass wir das hinkriegen. Außerdem glaube ich, dass man aus so einer schwierigen Saison auch viel profitieren und mitnehmen kann. Mittlerweile sehe ich das eher positiv.

Herr Schelker, Sie kamen zur aktuellen Saison von den Kadetten Schaffhausen zur HSG und hatten sich den Start in der Bundesliga sicher auch etwas gemütlicher vorgestellt. Haben Sie eine Erklärung, weshalb es für die HSG in 23 Spielen lediglich zu vier Siegen gereicht hat?

Schelker: Das ist schwer zu sagen. Die Saison lief von Anfang an bescheiden, sie ist recht turbulent, wir hatten ja auch einen Trainerwechsel. Dann ist das irgendwann in den Köpfen drin und es ist, wie Lenny sagt, schwer, aus dieser Situation wieder herauszukommen. Samu hat mal gemeint, so war es bei Stuttgart letztes Jahr. Es hört sich jetzt blöd an, aber wir trainieren gut. Deutlich besser als das, was wir in den Spielen zeigen. Wir müssen einfach weiterkämpfen. Das Einzige, was uns wirklich in unserer momentanen Lage helfen kann, ist ein Sieg – verbunden mit neuem Selbstvertrauen.

Wie fällt Ihr persönliches Zwischenfazit aus?

Schelker: Ich finde, ich bin ziemlich gut reingekommen in die Saison. Ich habe mir keinen Kopf gemacht und einfach probiert, Handball zu spielen. Aktuell spiele ich schlechter als zu Beginn und eigentlich die ganze Saison unter meinen Möglichkeiten. Das ist eigentlich traurig, weil man sich steigern möchte. Man hat sich ja an die Liga gewöhnt. Es fehlt mir auch ein bisschen das Selbstvertrauen.

Sie gelten als eines der größten Talente in der Schweiz und werden als Nachfolger von Spielmacher Andy Schmid in der Nationalmannschaft gehandelt. Schmeichelt Ihnen das oder setzt Sie das eher unter Druck?

Schelker: Wenn das so gesehen wird, ist das natürlich schön. Aber für mich ist Andy einer der besten Spielmacher der letzten zehn Jahre und wahrscheinlich auch einer der besten, die es jemals gegeben hat. Ich zeige mich da sehr demütig und möchte mich nicht mit Andy vergleichen. Andererseits muss irgendjemand seine Position in der Schweiz übernehmen, wenn er mal aufhört. Das würde ich sehr gerne machen.

Herr Laube, Sie sind vom Schweizer Quartett der Spieler, der am kürzesten in der Bundesliga ist und erst eine Handvoll Spiele absolviert hat. In der TVB-Abwehr bekamen Sie es unter anderen mit den herausragenden Spielmachern Juri Knorr und Amine Darmoul zu tun. Wie war die Feuertaufe?

Laube: Das erste Spiel gegen die Rhein-Neckar Löwen war sehr speziell. Früher habe ich die Bundesliga daheim auf der Couch verfolgt, jetzt stehe ich auf der Platte und spiele gegen diese Spieler. Das ist toll. Ich merke natürlich, dass das Spiel in Deutschland schneller und körperbetonter und die Qualität der einzelnen Spieler viel höher ist als in der Schweiz. Aber ich denke, ich habe mich langsam daran gewöhnt und bin auf einem guten Weg. Aber es ist sicher noch ein kleiner Schritt, bis ich wirklich angekommen bin.

Herr Röthlisberger, der TVB holte zuletzt 5:1 Punkte und wirkt plötzlich deutlich stabiler und sicherer als in den Spielen davor. Was ist passiert?

Röthlisberger: Die eine Erklärung habe ich nicht. Ich denke, was uns ein bisschen auszeichnet, ist, dass wir immer versucht haben, an uns zu glauben. Wenn man hart arbeitet, wird sich das irgendwann auszahlen. In diesen drei Spielen haben wir es gut gemacht. Das Wichtigste ist, dass das Team funktioniert. Jeder hat mit einer gewissen Überzeugung gespielt, die du einfach brauchst im Handball, um erfolgreich zu sein. Ich denke, es tut uns auch gut, von Spiel zu Spiel zu denken und nicht zu schauen, welche Gegner in den nächsten fünf Spielen kommen.

Herr Rubin, Herr Schelker, kennen Sie die Bilanz der HSG Wetzlar gegen den TVB Stuttgart in den letzten fünf Spielen?

Schelker: Nein, die kenne ich nicht. Ich weiß nur, dass wir das Hinspiel gewonnen haben und dass das letzte Spiel in Stuttgart unentschieden ausgegangen ist.

Rubin: Das hätte ich auch gesagt. Vom Gefühl her haben wir in den letzten fünf Spielen eine positive Bilanz.

Tatsächlich waren es vier Siege für die HSG und ein Unentschieden. Den letzten Erfolg für den TVB gab’s im Dezember 2019. Inwieweit macht diese Statistik für Sonntag Mut?

Schelker: Das hört sich schon mal gut an, in unserer Lage nehmen wir so eine Bilanz natürlich gerne. Andererseits musst du eher die Situation bewerten als die Geschichte. Wir werden am Sonntag nicht der Favorit sein. Stuttgart ist gut drauf und hat sich auch gut verstärkt – unter anderem mit Lukas Laube, den wir ja gut kennen. Wir wissen aber, was wir können, und fahren nicht nach Stuttgart, um zu verlieren.

Rubin: Ich halte von solchen Statistiken gar nichts. Stuttgart hat sich in den vergangenen Wochen gesteigert und ist gut drauf. Der TVB hat sich rausgekämpft – und das möchten wir ihm jetzt nachmachen. Wir wollen am Sonntag unbedingt zwei Punkte mitnehmen.

Herr Röthlisberger, Herr Laube, warum gewinnt der TVB am Sonntag?

Röthlisberger: Die Statistik kannte ich gar nicht. Ich denke, der Flow liegt momentan bei uns. Wir wollen dieses positive Gefühl mitnehmen und am Sonntag ausnutzen, dass Wetzlar zurzeit in einer Drucksituation ist, die es noch nicht kennt.

Laube: Die Stimmung im Team ist momentan sehr gut, wir fühlen uns sehr wohl. Ich denke, das sieht man auch auf dem Spielfeld. Die Partie gegen Wetzlar ist sehr wichtig für uns, mit einem Sieg können wir uns ein bisschen wegarbeiten aus dem hinteren Tabellenbereich. Es wird ein enges Spiel, aber eines, das wir für uns entscheiden können und eigentlich auch müssen, so wie wir momentan spielen.

Am Sonntag stehen vier Schweizer Nationalspieler auf der Platte. Hat dieser Umstand eine besondere Bedeutung oder geht’s aktuell nur um die beiden wichtigen Punkte?

Laube: Ich freue mich zunächst einmal, Lenny und Jonas wiederzusehen und gegen die beiden zu spielen. Die Freundschaft stellen wir aber für dieses Spiel neben den Platz, beide Mannschaften brauchen die Punkte. Es wäre natürlich schön, wenn wir alle vier auch mal gleichzeitig auf dem Feld stehen würden.

Rubin: Es ist zweifellos ein spezielles Spiel. Ich bin jetzt in der fünften Saison in der Bundesliga. In den letzten paar Jahren waren nur Samuel Röthlisberger, Andy Schmid und ich aus der Schweiz da. Jetzt kommen immer mehr Talente nach. Das ist für den Schweizer Handball und für die Nationalmannschaft sehr wichtig. Und es ist sehr schön, am Sonntag gegen zwei andere Schweizer zu spielen und sich ein bisschen auszutauschen.