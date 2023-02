Vor Derby beim Ex-Club TVB Stuttgart: Göppinger Trainer Markus Baur im Gespräch

An diesem Donnerstag (19.05 Uhr) ist es wieder soweit: In der Porsche-Arena steigt das brisante Schwaben-Derby der ersten Handball-Bundesliga der Männer zwischen dem TVB Stuttgart und FA Göppingen. Während der TVB-Chefcoach Michael Schweikardt (39) und sein Assistent Felix Lobedank (38) eine Göppinger Vergangenheit haben, hatte der FAG-Trainer Markus Baur (52) eineinhalb Spielzeiten beim TVB die Verantwortung. Im Interview mit Thomas Wagner spricht der Weltmeister von 2007 über seine Entlassung in Stuttgart, seine Arbeit beim TVB-Sponsor Wohninvest – und über die Chancen von Mimi Kraus in der RTL-Show „Let’s dance“.

Herr Baur, als Sie Ende vergangenen Jahres ziemlich unvermittelt wieder auf der Trainerbank auftauchten, sorgte das für ein enormes Medienecho. „Sport 1“ titelte: „Die plötzliche Rückkehr einer Legende“. Wie gefällt Ihnen so eine Schlagzeile?

Ich habe das nicht gelesen, ich bin aber immer mal wieder auf solche Schlagzeilen angesprochen worden. Es ist doch schön, wenn mein Name mit dem Sport verbunden bleibt.

Fast fünf Jahre waren Sie von der Handballbühne verschwunden – abgesehen von Ihren Einsätzen als Handball-Co-Kommentator beim ZDF. Wie hat es sich angefühlt, als Sie am 1. Dezember im Spiel gegen den HSV Hamburg als Coach von FA Göppingen die EWS-Arena betraten?

Ich habe mich wahnsinnig auf dieses Spiel gefreut. Es war sehr emotional für mich, auch wenn wir sieben Tore hinten waren. Am Anfang hatte ich richtig Gänsehaut.

Der Start Ihres Comebacks war ernüchternd, Sie lagen zur Halbzeit noch mit 9:16 im Hintertreffen. Am Ende reichte es noch zu einem 26:26-Unentschieden. Was ging Ihnen in den ersten 30 Minuten durch den Kopf?

Ich bin relativ ruhig geblieben. Ich fand auch unsere erste Halbzeit gar nicht so schlecht – trotz des hohen Rückstands. Das habe ich der Mannschaft gesagt, und in der zweiten Halbzeit hat sich der Eindruck auch bestätigt. Am Ende war’s ein ideales Ergebnis.

Lange vierdreiviertel Jahre haben Sie pausiert. Hat sich die Sehnsucht nach einem Trainerjob in Grenzen gehalten oder gab’s kein passendes Angebot?

Die Sehnsucht war überhaupt nicht groß. Die ganze Zeit über nicht. Ich habe die Chance bei Wohninvest bekommen und hatte dort richtig viel Spaß. Allerdings habe ich in den letzten Monaten schon gemerkt, dass ich mich wieder intensiver mit dem Handball auseinandersetze. Ab August oder September habe ich mich auf die großen Turniere vorbereitet, bei denen ich als Experte tätig war. Es gab zwischendurch immer mal wieder Anfragen, doch die haben mich nicht wirklich interessiert.

Hatten Sie keine Bedenken, dass Sie irgendwann nicht mehr gefragt sein würden, wenn Sie so lange von der Bildfläche verschwunden sind?

Überhaupt nicht. Ich verspürte keinerlei Druck, wieder ins Handballgeschäft zurück zu müssen. Natürlich bin ich immer mal wieder auf die lange Auszeit angesprochen worden. Ich wusste aber, dass ich jederzeit zurück kann, wenn ich das wollte. Bei den Spielen, die ich gesehen habe, habe ich festgestellt, dass der Handball nicht so kompliziert ist, dass ich ihn irgendwann nicht mehr verstehe. Da bin ich selbstbewusst genug.

Wie hat Sie der Göppinger Geschäftsführer Gerd Hofele vom Trainerjob bei Frischauf überzeugt?

Als er anrief, fragte ich ihn, ob er sich verwählt habe. Dann haben wir einen Termin für ein Gespräch vereinbart, in dem er mir erläutert hat, was Göppingen vorhat. Ich sagte ihm, dass ich nicht zusagen könne, weil ich es erst mit meinen Chef Harald Panzer klären müsse. Ich habe Gerd Hofele aber gesagt, dass ich mir die Aufgabe in Göppingen sehr gut vorstellen könnte.

Was hat Göppingen, was andere Clubs nicht haben?

Zum Beispiel einen großen Namen. Für mich ist FA Göppingen derTraditions-Handballclub in Baden-Württemberg. Mit Göppingen als Mannschaft bin ich groß geworden, ich habe dort eines meiner ersten Länderspiele gemacht. Irgendwie hat es während meiner Karriere als Spieler und Trainer nie gepasst mit Göppingen. Es gab stets Vertragssituationen, die einer Zusammenarbeit im Weg standen.

Es gab also in Ihrer langen Karriere schon einmal Kontakt zu FA Göppingen?

Irgendwann schon mal.

In Göppingen sind Sie wieder vereint mit einem Ihrer Weltmeisterkollegen von 2007, Mimi Kraus. Er betreibt in Göppingen ein Fitnessstudio, in dem das Erstligateam trainiert.

Mimi wohnt in Göppingen und wir trainieren in seinem Studio. Wir sind allerdings noch nicht wiedervereint. Wir sehen uns häufiger, und das ist auch sehr schön.

Nach Pascal „Pommes“ Hens versucht sich auch Mimi Kraus in der RTL-Show „Let’s dance“. Wie beurteilen Sie Mimis tänzerisches Talent?

Ich bin überzeugt, dass er von Show zu Show besser wird. So wie es bei Pommes auch war. Wenn ich daheim bin, schaue ich solche Shows zusammen mit meiner Frau schon mal an. Vor allem, wenn man jemanden kennt. Wenn es passt, sind wir gerne auch mal live dabei.

Wäre das Format nicht auch etwas für Sie? Zumindest Grundkenntnisse dürften Sie mitbringen – oder stand in Ihrem Sportstudium der Kurs „Gymnastik/Tanz“ nicht im Stundenplan?

Doch, das hat er. Und ich habe den Kurs sogar mit einer Prüfung und einer sehr guten Note abgeschlossen. Ich war in einer Dreiergruppe. Wir führten eine Art „Robodance“ vor, meine Frau hat die Choreografie gemacht. Das Videomaterial ist aber gut gesichert.

Seit dem Ende beim TVB Stuttgart im Februar 2018 waren Sie beim TVB-Sponsor Wohninvest als Projektmanager im Bereich Sport und Gesundheit fest angestellt. Wie kompliziert war’s, so kurzfristig aus dem Vertrag herauszukommen, nachdem das Angebot aus Göppingen auf dem Tisch lag?

Dank Harald Panzer war’s überhaupt nicht kompliziert. Wir haben ein supergutes und offenes Verhältnis. Es war ein riesiges Entgegenkommen von seiner Seite. Ich denke, er war in der Zeit, in der ich bei der Wohninvest-Gruppe angestellt war, auch zufrieden mit dem, was ich gemacht habe. Es war immer ein gutes Miteinander, das auch noch nicht zu Ende ist. Wir stehen immer noch in Kontakt und suchen Gemeinsamkeiten, die wir vorantreiben wollen. Ich denke, im Geschäftsleben wie auch im Sport gibt’s nur noch wenig Ehrenmänner. Harald Panzer gehört zu ihnen.

Hat er damit gerechnet, dass Sie irgendwann vorstellig werden würden?

Möglicherweise hat er es geahnt, weil ich wieder öfter über Handball geredet habe. Ich habe ihn zu einer ungewöhnlichen Zeit angerufen. Da wusste er, dass es etwas Ernstes sein muss oder dass mich etwas beschäftigt. Aber er wollte natürlich schon wissen, ob ich mir sicher bin. Und das war ich.

Nach gut eineinhalb Jahren war im Februar 2018 Ihre Zeit als Trainer des TVB Stuttgart zu Ende. An Ihrer Entlassung hatten Sie zu knabbern. Im Handball-Podcast „Hand aufs Harz“ erzählten Sie vor ein paar Tagen, dass Sie maßlos enttäuscht gewesen sind. In erster Linie aber über sich selbst. Wie meinten Sie das?

Ich wusste im Vorfeld, was passieren wird beim TVB. Ich hatte davor schon zweimal beim TVB abgesagt und habe mich dann doch überzeugen lassen von vielen anderen Leuten. Das hat mich geärgert.

Haben Sie nicht damit rechnen müssen, dass bei einer Serie von zehn Niederlagen hintereinander die üblichen Mechanismen greifen und das Ende für den Trainer nahen wird?

Ich bin kein Anfänger im Profisport und kenne natürlich die Mechanismen. In dem Moment habe ich aber tatsächlich nicht damit gerechnet. Am Tag davor war mir noch versichert worden, dass es zumindest bis zum nächsten Spiel in Friesenheim noch weitergehen würde.

Jedenfalls hatten Sie fürs Erste die Nase voll vom Trainergeschäft. Kam das Angebot von Wohninvest da zum richtigen Zeitpunkt, um Abstand zum Handball zu gewinnen?

Ich hatte zu diesem Zeitpunkt bereits einen guten Kontakt zu Harald Panzer. Ich denke, ich war auch mit ein Grund dafür, dass Wohninvest ein bisschen stärker eingestiegen ist als Sponsor beim TVB. Dann hat er mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, bei ihm zu arbeiten. Ich habe mir Gedanken gemacht, wir haben uns zusammengesetzt und dann war das relativ schnell erledigt.

Während Ihrer Tätigkeit bei Wohninvest hatten Sie in einer Klinik auch mit psychisch angeschlagenen Menschen zu tun. Haben Sie etwas mitnehmen können für Ihre Trainertätigkeit?

Auf jeden Fall! Interessanterweise ist das nichts anderes als das, was wir im Profibereich machen. Es geht immer darum, seine physischen und psychischen Voraussetzungen zu verbessern und zu steuern. Es geht um die Steigerung der Regeneration und Leistungsfähigkeit. Wenn man überlastet ist oder keine freien Ressourcen hat, muss man versuchen, über Regeneration in Verbindung mit Bewegung und guter Ernährung den Alltag wieder zu bewerkstelligen. Wer gesund isst, hat volle Energiespeicher und kann Belastung besser aushalten und ist leistungsfähiger. So ist es auch bei Menschen, die psychische Probleme haben. Auch da spielen die fehlende Bewegung sowie der Nährstoffhaushalt und das Bewusstsein dafür eine sehr wichtige Rolle. So hat das sehr gut gepasst. Ich konnte viel übernehmen vom Spitzensport – aber auch verstehen, was im Spitzensport zu kurz kommt. Insofern habe ich sehr davon profitiert.

Gerade im Handball entscheidet häufig die psychische Stärke über Erfolg und Misserfolg. Wird diesem Bereich immer noch zu wenig Bedeutung zugemessen?

Es ist ein Unterschied, ob du Sportpsychologen bei dir hast, die dir Tools an die Hand geben, die du vor oder nach dem Training oder im Wettkampf einsetzen kannst. Da geht’s mehr um Sicherheitsanker. Wer aber in einer psychischen Erkrankung ist, der hat diese Möglichkeiten nicht. Man muss zwischen Sportpsychologie und psychiatrischer Betreuung durch einen Arzt unterscheiden. Aber natürlich können Einflüsse im Spitzensport, beispielsweise Druck, Ängste und so weiter, in eine psychische Erkrankung überschwappen. Das Thema ist leider immer noch ein Tabu in der Sportwelt, wie auch in den oberen Etagen der Businesswelt. Die Libermenta-Kliniken sind die ersten und einzigen, die Sportpsychiatrie anbieten. In der Klinik Schloss Freudental arbeitet mit Petra Dallmann eine ehemalige Spitzensportlerin als Psychiaterin als Expertin der Sportpsychiatrie.

Seit Jahren wird darüber diskutiert, dass es dem deutschen Handball an Talenten mangelt – allen voran auf Ihrer ehemaligen Position als Spielmacher. Seit der WM in Polen und Schweden gibt’s wieder Hoffnung: Juri Knorr scheint, wie übrigens vor einiger Zeit von Ihnen prophezeit, der gesuchte Mann zu sein. Der Hype um ihn war und ist groß – vielleicht zu groß?

Das ist eben unsere Gesellschaft. Juri ist unglaublich, er hat einen Riesenschritt gemacht und kann noch mehr Schritte machen. Dabei muss er unterstützt werden, dann haben wir bald jemanden, der das Gesicht des deutschen Handballs werden kann. Juri wird nicht durchdrehen. Er weiß, wo er herkommt, und durch das Elternhaus, wie das Geschäft funktioniert. Außerdem hat er mit den Rhein-Neckar Löwen ein super Team und einen guten Trainer. Allerdings sollte Juri nicht die alleinige Verantwortung aufgebürdet werden. Mit 22 Jahren kann er uns allein nicht retten. Das wird nicht funktionieren.

Von den jungen Spielern überzeugte auch Julian Köster. Viel mehr indes, zumindest mit internationaler Klasse, ist derzeit nicht in Sicht. Was läuft falsch in der Nachwuchsförderung in Deutschland?

Es gibt schon Talente in Deutschland. Die Frage ist nur, wie wir sie sich weiter entwickeln lassen, damit sie ihre Wege gehen können. In manchen Vereinen entwickelt man sich nicht weiter, woanders vielleicht schon. Das muss man erkennen und zulassen. Die Spieler sollten ihre Entscheidungen selbst treffen und überzeugt sein. Wir sind auch nicht Frankreich. Da wird anders gearbeitet, da steht die individuelle Entwicklung vor dem Erfolg der Vereinsmannschaft. Und natürlich brauchst du immer Trainer, die auf dich bauen. Und ein bisschen Glück.

Zurück zu FA Göppingen. Mitten in der Vorbereitung auf die Rückrunde gingen Sie Ihrem Nebenjob als ZDF-Co-Kommentator bei der Handball-WM nach. Wie haben Sie beide Aufgaben unter einen Hut gebracht?

Wir haben ein sehr gutes Trainerteam in Göppingen. Ich habe kein Handballtraining verpasst, wir haben die Athletikeinheiten auf die Tage gelegt, an denen ich weg war. Ich bin eben hin- und hergeflogen.

Sie sind ja nicht nur Trainer und TV-Experte, sondern auch Vater von drei sehr talentierten Kindern. Ihre Tochter Chiara spielt Handball beim Drittligisten TV Nellingen, die beiden Söhne spielen Fußball beim SC Freiburg. Der ältere, Mika, steht mit der Erstligareserve auf Platz zwei in der dritten Liga. Der Jüngere, Kimi, spielt in der U 15 des SC. Wie stolz ist der Papa?

Ich bin natürlich verdammt stolz. Aber nicht, weil unsere Kinder auf einem hohem Niveau Sport machen, sondern weil es einfach Freude macht zu sehen, wie sie sich entwickelt haben und wie sie das alles angehen und meistern. Da ziehe ich meinen Hut.

Bleibt noch Zeit, das eine oder andere Spiel der Kinder zu besuchen?

Immer mal wieder, aber ich bin natürlich nicht bei jedem Spiel dabei. Das war ich aber vorher auch nicht.

Kommen wir zum Derby am Donnerstag. Aus Ihrer Zeit beim TVB sind noch Max Häfner, Sascha Pfattheicher, Samuel Röthlisberger und die aktuellen Trainer Michael Schweikardt und Felix Lobedank übrig. Haben Sie noch Kontakt nach Bittenfeld?

Mit Silvio Heinevetter hatte ich kürzlich Kontakt. Ansonsten gibt’s noch ein paar Kontakte zum Umfeld des TVB.

In den sieben Spielen unter Ihrer Verantwortung holte FA Göppingen 5:9 Punkte. Wie zufrieden sind Sie erstens mit der Punktausbeute und zweitens mit den Leistungen?

Ich bin mit beidem zufrieden. Natürlich waren Spiele dabei, in denen wir viel haben liegenlassen und in denen wir an individuellen Sachen gescheitert sind. Aber die Dinge, die wir uns vorgenommen hatten, haben wir gut umgesetzt. Man muss auch sehen, dass wir ausschließlich gegen Top-10-Mannschaften gespielt haben. Unter anderem zweimal gegen die Löwen und einmal gegen Magdeburg.

Gemessen an der Formkurve und wenn man die Spiele des TVB und von FA gegen die Rhein-Neckar-Löwen zum Maßstab nimmt, ist Göppingen in der Porsche-Arena in der Favoritenrolle. Im Hinspiel ging der TVB als glücklicher Sieger vom Feld. Was erwarten Sie für ein Spiel?

Wer sagt, dass Göppingen der Favorit ist? Es ist ein Derby. Da gewinnt das Team, das den besseren Tag erwischt oder dafür sorgt, dass der Gegner keinen so guten Tag hat.

Haben Sie den Wohninvest-Chef schon gefragt, wem er am Donnerstag die Daumen drückt: seinem ehemaligen Mitarbeiter Markus Baur oder doch der Mannschaft, in die er sein Geld steckt?

Harald Panzer wird zum Spiel kommen. Er wird sich freuen, wenn wir gewinnen, und er wird sich freuen, wenn Stuttgart gewinnt. Er könnte ja keine bessere Ausgangsposition haben.

Wie wär’s mit einem Unentschieden?

Harald Panzer ist ein Entweder-oder-Typ. Halbe Sachen findet er, glaube ich, nicht so gut.