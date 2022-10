0:1-Niederlage gegen Union Berlin: VfB rutscht auf einen direkten Abstiegsplatz

Der VfB Stuttgart hat sein Heimspiel gegen Union Berlin mit 0:1 (0:0) verloren. Gegen die Eisernen aus Köpenick entwickelte sich eine erwartet eklige und zähe Partie. Obwohl der VfB mehr vom Spiel hatte, reichte dem Tabellenführer eine Ecke, um in Stuttgart zu gewinnen. Durch den Gegentreffer von Jaeckel (76.) bleiben die Schwaben auch im neunten Bundesligaspiel ohne Sieg und rutschen auf einen direkten Abstiegsplatz ab. Die Luft wird für Trainer Pellegrino Matarazzo vor dem Kellerduell gegen Bochum (15.10.) immer dünner.

Wie das Spiel gelaufen ist

Aufstellung: Trainer Pellegrino Matarazzo bot erstmals Neuzugang Dan-Axel Zagadou in der Startelf auf. Auch Anton, Mavropanos und Ito standen auf dem Feld, der VfB spielte also mit Viererkette. Pascal Stenzel und Chris Führich mussten auf der Bank Platz nehmen, ebenso wie Borna Sosa nach seiner überstandenen Erkältung. Im Zentrum starteten erneut Karazor, Endo und Ahamada. In der Offensivreihe durften zunächst Silas, Tomas und Guirassy ran. Im Tor nahm Matarazzo keinen Wechsel vor: Trotz seines schwachen Auftritts gegen Wolfsburg stand Florian Müller zwischen den Pfosten.

1. Halbzeit: Der VfB startete besser in die Partie als die müden Unioner, die am Donnerstagabend noch in Malmö in der Europa League unterwegs waren. Nach rund 14 Minuten hatte Dan-Axel Zagadou eine erste gefährliche Kopfballchance, aber Kepper Rönnow parierte glänzend. Danach flachte die Partie spürbar ab, es kam kaum Spielfluss zustande. Union war giftig in den Zweikämpfen, dazu machte sich der VfB das Leben mit vielen langen Bällen und unsauberem Passspiel selbst schwer. In der 35. Minute hatte Serhou Guirassy die große Chance aufs 1:0, köpfte aber am Tor vorbei.

2. Halbzeit: Matarazzo schickte sein Team unverändert auf den Rasen. Im Vergleich zur ersten Halbzeit veränderte sich die Partie aber: Union erwachte aus seinem Herbstschlaf und nahm nun mehr am Spiel teil, es wurde flotter. Ähnlich wie in der ersten Halbzeit brach die Partie dann aber in sich zusammen, ab der 65. Minute plätscherte das Spiel nur so vor sich hin. Im Stile einer Spitzenmannschaft schlug Union dann in der 76. Minute eiskalt zu: Nach einer Ecke nickte Abwehrspieler Paul Jaeckel am Fünfmeterraum freistehend ein (0:1). Zu allem Überdruss holte sich Stürmer Serhou Guirassy eine Gelb-Rote Karte ab und fehlt damit im Kellerduell gegen den VfL Bochum in einer Woche.

Analyse und Ausblick

Nach acht sieglosen Partien in Folge sollte für den VfB Stuttgart gegen Union Berlin endlich der erste Dreier her. Dafür mussten sich die Schwaben im Vergleich zur schwachen Vorstellung in Wolfsburg aber deutlich steigern. Mit einer Viererkette wollte Matarazzo den umschaltstarken Berlinern den Zahn ziehen, in der Offensive sollten Tomas und Silas über die Außenbahnen Tempo machen. Die Eisernen waren aber wie zu erwarten der eklige und giftige Gegner.

Mit vielen kleinen Fouls störte die Elf von Urs Fischer das VfB-Spiel. Union wirkte zudem bewusst abwartend und zog sich zum Teil komplett in die eigene Hälfte zurück. Dem VfB gelang es aber zu selten, die müden Unioner zu bespielen. Torchancen der Kategorie "Brandgefährlich" waren Mangelware. Immerhin: Die ekligen "Infights", die Trainer Matarazzo gegen Union erwartete, nahmen die Profis an und schmissen sich voll rein.

Am kommenden Samstag geht es gegen den Tabellenletzten VfL Bochum. Gewinnen die Schwaben dieses Heimspiel nicht, dürfte die Zeit von Trainer Pellegrino Matarazzo am Necker zu Ende sein - und dem VfB steht endgültig ein düsterer Herbst bevor.

VfB Stuttgart - Union Berlin 0:1 (0:0)

Stuttgart: Müller – Mavropanos, Anton, Zagadou (67. Sosa), Ito (71. Stenzel) – Karazor – Ahamada, Endo – Silas (67. Führich), Guirassy, Tomas

Berlin: Rönnow - Doekhi, Knoche, Jaeckel - Gießelmann, Khedira, Ryerson - Haraguchi, Schäfer (65. Thorsby) - Becker (73. Leweling), Jordan (65. Behrens)

Tore: 0:1 Jaeckel (76.)

Schiedsrichter: Bastian Dankert (Rostock)

Zuschauer: 43.250

Gelbe Karten: Karazor, Guirassy / Gießelmann, Khedira

Besondere Vorkomnisse: Serhou Guirassy sieht die Gelb-Rote Karte (82.).