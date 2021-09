1:1 bei Eintracht Frankfurt: Omar Marmoush sichert dem VfB einen Punkt

Ein Lattentreffer in der Nachspielzeit, eine Rote Karte und viel Spektakel in der zweiten Halbzeit: Der VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt haben sich am Sonntagnachmittag eine intensive Bundesliga-Partie geliefert. In seinem ersten Spiel für die Schwaben sicherte Neuzugang Omar Marmoush den Stuttgartern dabei einen Punkt. In der 88. Minute traf der Ägypter zum 1:1-Endstand, nachdem zuvor Filip Kostic die Hessen in Führung gebracht hatte (79.).

