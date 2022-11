2:1 gegen Hertha BSC Berlin: Der Last-Minute-VfB schlägt erneut zu

Die Last-Minute-Schwaben haben erneut zugeschlagen: Wie schon gegen den FC Augsburg (2:1) kam der VfB Stuttgart auch gegen Hertha BSC Berlin in der Nachspielzeit zu einem wichtigen Heimsieg. Dieses Mal war es Innenverteidiger Konstantinos Mavropanos, der die Stuttgarter zum 2:1-Erfolg köpfte. Überschattet wurde der Dreier aber von einer mutmaßlich schweren Verletzung von Stuttgarts Kapitän Wataru Endo, der nach einem heftigen Zusammenprall mit einer Trage vom Platz gebracht werden musste.

Wie das Spiel gelaufen ist

Aufstellung: Seine Startformation hatte Michael Wimmer im Vergleich zum 1:3 gegen Gladbach auf drei Positionen verändert. Für Pascal Stenzel, Luca Pfeiffer (beide Bank) und Chris Führich (muskuläre Probleme) spielten gegen Berlin Hiroki Ito, Lilian Egloff und Silas von Beginn an.

1. Halbzeit: Zwar verpennten die Stuttgarter den Anpfiff und liefen um ein Haar direkt in einen Hertha-Konter, doch wenige Augenblicke später waren die Hausherren hellwach. Nach einem feinen Schnittstellenpass von Tiago Tomas jagte Serhou Guirassy den Ball in die Maschen (2.). Die frühe Führung brachte jedoch keine Stabilität ins VfB-Spiel. In der 19. Minute erzielte Dodi Lukebakio den Ausgleichstreffer. Borna Sosa und Waldemar Anton waren zuvor schlecht positioniert. In der Folge entwickelte sich eine zerfahrene Partie mit wenig Spielfluss und vielen kleineren Nickeligkeiten. Eine der wenigen guten Chance hatte kurz vor dem Pausenpfiff Innenverteidiger Hiroki Ito mit einem Kopfball (44.).

2. Halbzeit: Fußballerische Magerkosten gab es auch in den zweiten 45 Minuten. Beide Teams bemühten sich um Spielkontrolle und Offensivmomente. Einzig gelingen wollte es weder den Gästen noch den Weiß-Roten. Bis auf ein paar Halbchancen - Sosa aus spitzem Winkel (55.), Sunjic prüfte Müller (67.), Millot-Kofpball in der Nachspielzeit - war vor den Toren kaum Betrieb. Der Stimmung im weiten Rund tat das erstaunlicherweise keinen Abbruch. Bis zur letzten Minuten powerte die Cannstatter Kurve mit voller Lautstärke. Und durfte erneut in der Nachspielzeit explodieren, als Innenverteidiger Konstantinos Mavropanos in der 98. Minute per Kopf zum 2:1 traf.

Analyse und Ausblick

In einem 4-1-4-1-System wollte der VfB von Anpfiff weg die Partie dominieren, was gegen passive Berliner zunächst auch ordentlich gelang. Spielerische Lösungen wurden gesucht, die Körperlichkeit in den direkten Duellen stimmte. Coach Wimmer schob seine Viererkette immer wieder weiter nach vorne. Vor dem Ausgleichstreffer leistete sich die Stuttgarter Defensive aber eine der immer wiederkehrenden Unachtsamkeiten.

In der Folge wurde in der Mercedes-Benz-Arena viel Fußball gearbeitet, die Berliner setzten ihre Offensive nur in homöopathischen Dosen in Szene. Beim VfB wurde es nur gefährlich, wenn Tiago Tomas seine Füße im Spiel hatte. Viel Krampf und wenig Spielfluss gab es dann auch im zweiten Durchgang. Eine wuchtige Schlussphase wie zuletzt beim Heimsieg gegen Augsburg wollte den Hausherren nicht gelingen. Dafür spielte der VfB schlicht und ergreifend zu fehlerbehaftet und unkonzentriert. Zum Lucky Punch kamen die Schwaben dennoch. Eine absolute Willensleistung.

Das letzte Spiel des Kalenderjahres 2022 bestreitet der VfB nun am Samstag um 15.30 Uhr bei Bayer 04 Leverkusen. Auf Hertha BSC wartet vor der WM-Pause noch ein Heimspiel gegen den 1. FC Köln.

VfB Stuttgart - Hertha BSC Berlin 2:1 (1:1)

Stuttgart: Müller - Mavropanos, Anton, Ito - Tiago Tomas (73. Vagnoman), Endo (82. Karazor), Sosa, Egloff (63. Millot), Ahamada - Silas (73. Pfeiffer), Guirassy

Berlin: Christensen - Kenny, Rogel, Kempf, Plattenhardt - Tousart, Serdar (61. Sunjic), Richter (61. Ejuke), Boetius - Lukebakio, Selke (61. Kanga)

Tore: 1:0 Guirassy (3.), 1:1 Lukebakio (19.), 2:1 Mavropanos (90.+8.)

Schiedsrichter: Frank Willenborg (Osnabrück)

Zuschauer: 44.500

Gelbe Karten: Mavropanos, Egloff, Sosa / Kempf, Richter