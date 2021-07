3:0-Sieg gegen St. Gallen: So lief der erste Härtetest für den VfB Stuttgart

Der VfB Stuttgart hat den ersten Härtetest auf dem Weg in die Bundesliga-Saison 2021/22 erfolgreich bewältigt. Im Robert-Schlienz-Stadion gewannen die Schwaben vor rund 1.300 VfB-Fans gegen St. Gallen hochverdient mit 3:0. Gegen den Schweizer Erstligisten erzielte Hamada Al Ghaddioui alle drei Stuttgarter Treffer.

VfB mit voller Kapelle - Didavi und Karazor mit der Kapitänsbinde

Die bei kaiserlichem Fußballwetter in Bad-Cannstatt anwesenden Fans kamen voll auf ihre Kosten: Trainer Pellegrino Matarazzo schöpfte gegen die St. Gallener seinen kompletten Kader aus. So bekamen die Zuschauer neben den Neuzugängen Florian Müller, Ömer Beyaz, Alou Kuol und Hiroki Ito auch die Youngster Jordan Meyer, Mohamed Sankoh und Naouirou Ahamada zu sehen. Vor allem der türkische Neuzugang Ömer Beyaz konnte in seinem Testspiel-Debüt überzeugen.

Auch in der Kapitänsfrage sendete VfB-Coach Matarazzo ein erstes Signal. Nach dem Abgang von Gonzalo Castro führte in Halbzeit eins Atakan Karazor sein Team auf den Rasen, in Halbzeit zwei übernahm Routinier Daniel Didavi die Rolle des Leaders. Beim 10:1-Sieg im Freundschaftsspiel gegen den Verbandsligisten FSV Hollenbach am Dienstag (06.07.) übernahmen Waldemar Anton und Philipp Förster die Kapitänsbinde.