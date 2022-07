3:2 gegen den FC Zürich: So lief der VfB-Test in Friedrichshafen

Erfolgreicher Start ins Trainingslager: Der VfB Stuttgart hat am Samstag (09.07.) den FC Zürich mit 3:2 (0:1) besiegt. Damit bleiben die Stuttgarter in der laufenden Vorbereitung weiter ungeschlagen. Beim Test in Friedrichshafen drehte der VfB in den zweiten 45 Minuten auf und kam durch die Tore von Naouirou Ahamada (58./72.) und Darko Churlinov (69.) zum Sieg gegen die Mannschaft von Ex-VfB-Profi Franco Foda.

Neuzugänge nicht im Einsatz, Matarazzo im Home-Office

Nicht zum Einsatz kamen die Neuzugänge Josha Vagnoman (vom HSV) und Juan Jose Perea (von PAS Giannina). Philipp Klement, Laurin Ulrich, Mo Sankoh, Mateo Klimowicz, Roberto Massimo, Ömer Beyaz, Maxime Awoudja und Florian Schock standen ebenfalls nicht im Aufgebot für das Freundschaftsspiel, die Gruppe absolvierte eine individuelle Einheit auf dem Nebenplatz.

Der an Corona erkrankte Cheftrainer Pellegrino Matarazzo verfolgte die Partie aus dem Home-Office. Er wird sobald es geht ins Allgäu nachreisen. Bis dahin wird Matarazzo weiter von seinen Assistenten Michael Wimmer und Michael Kammermayer vertreten.

Gegen den amtierenden Schweizer Meister, der am kommenden Wochenende in den Liga-Spielbetrieb startet, hatte sich die VfB-Elf wie schon in den Vorbereitungsspielen gegen Böblingen (1:7) und Wiesbaden (2:3) in der Abwehr mit einer Dreierreihe, zwei Wingbackern auf den Flügeln und einer Doppelspitze formiert. Nach einer zähen ersten Hälfte entwickelte sich im zweiten Durchgang ein munterer Schlagabtausch - mit dem besseren Ende für den VfB, der nun mit einem guten Gefühl in die kommende Trainingslager-Woche startet.

So hat der VfB gespielt:

1. Halbzeit: Müller - Mavropanos, Anton, Ito - Stenzel, Endo, Führich - Tiago, Mangala - Silas, Kalajdzic

2. Halbzeit: Müller - Aidonis, Nartey, Mola - Churlinov, Ahamada, Coulibaly - Egloff, Millot - Kastanaras, Kuol

Tore: 0:1 Ghonto (22.), 1:1 Ahamada (58.), 2:1 Churlinov (69.), 3:1 Ahamada (71.), 3:2 Tosin (79.)

Zuschauer: 3680