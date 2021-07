Die Wahlentscheidungen bei der Mitgliederversammlung des VfB Stuttgart sind gefallen: Präsident Claus Vogt wurde am Sonntagabend (18.07.) als Präsident wiedergewäht. Der Unternehmer aus Waldenbuch setzte sich deutlich gegen Herausforderer Pierre-Enric Steiger durch, auf ihn entfielen XXX Stimmen. Den Winnender Kandidaten Steiger sahen nur Mitglieder als geeigneten Kandidaten. Damit steht fest: Claus Vogt wird den VfB Stuttgart e.V. auch in den kommenden vier Jahren als Präsident anführen.

Auch in den anderen beiden e.V-Gremien standen Wahlen auf dem Programm. Hier gibt es den Wahl-Überblick:

VfB-Präsidium

In dem dreiköpfigen Gremium waren neben Präsident Claus Vogt noch zwei Gremiumsposten offen. Wie erwartet wurden die beiden in VfB-Kreisen bekannten Gesichter Christian Riethmüller und Rainer Adrion in das Gremium gewählt.

Christian Riethmüller setzte sich deutlich gegen Herausforderer Hubert Deutsch durch. Der Geschäftsführer der Buchhandlung Osiander wird in den kommenden vier Jahren im VfB-Präsidium sitzen, auf ihn entfielen 1.612 Stimmen.

Rainer Adrion erlangte ebenfalls einen deutlichen Sieg gegen Herausforderer Markus Scheurer. Der Ex-VfB Profi wird mit Vogt und Riethmüller in den nächsten vier Jahren das VfB-Präsidium stellen, 1.579 Mitglieder wählten den 67-Jährigen.

VfB-Vereinsbeirat

In dem neunköpfigen Gremium standen insgesamt 18 Kandidaten zur Wahl. Diese waren in die drei Gruppen Sport und Verein, Mitglieder und Fans sowie Wirtschaft und Gesellschaft eingeteilt. Das sind die neun Vereinsbeiräte: