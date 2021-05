Co-Trainer Michael Wimmer absolviert Fußball-Lehrer-Lehrgang

Europameisterin Kim Kulig und Weltmeister Miroslav Klose gehören zu den Abschlussabsolventen des 67. Fußball-Lehrer-Lehrgangs beim DFB. Auch Michael Wimmer (40), aktuell Co-Trainer des VfB Stuttgart, absolvierte den Lehrgang erfolgreich. Die Zertifikate an alle 25 Teilnehmer wurden am Mittwoch von Lehrgangsleiter Daniel Niedzkowski nach den Prüfungen übergeben, wie der Deutsche Fußball-Bund am Mittwoch (05.05.) mitteilte.

Die 31 Jahre alte Kulig ist derzeit Coach der zweiten Mannschaft der Frauen von Eintracht Frankfurt und wechselt zur neuen Saison als Co-Trainerin zum Bundesliga-Rivalen VfL Wolfsburg. Die Zukunft von Ex-Torjäger Klose, derzeit Assistent von Hansi Flick beim FC Bayern München, ist noch offen. «Was die Zukunft der neuen Fußball-Lehrer*innen angeht, bin ich sehr optimistisch. Ich bin sicher, dass alle ihren Weg im Fußball machen und ihren individuellen Platz finden werden», sagte Niedzkowski.

Zu den Teilnehmern gehörten auch Ex-Profis wie Hanno Balitsch, Andreas Neuendorf, Danny Schwarz, Tobias Schweinsteiger und Jochen Seitz. Zweite Frau neben Kulig war Sabrina Eckhoff, bisher beim Württembergischen Fußballverband und künftig ebenso Co-Trainerin in Wolfsburg.