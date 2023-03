Comeback von VfB-Stürmer Guirassy nach Länderspielpause? So ist der Stand

Am Samstag (18.03.) im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg wird der VfB Stuttgart noch auf Stürmer Serhou Guirassy verzichten müssen. Kann der Top-Torjäger der Schwaben nach der darauffolgenden Länderspielpause wieder auf dem Platz stehen?

Serhou Guirassy fehlt weiter im Mannschaftstraining des VfB

Eine Prognose fällt Bruno Labbadia weiter schwer. „Definitiv kann man es nicht sagen“, so der Stuttgarter Trainer am Donnerstag (16.03.) auf eine entsprechende Nachfrage zum Comeback-Zeitpunkt seines Angreifers. Eine Nachfrage des Nationalverbandes aus Guinea für einen Länderspieleinsatz von Guirassy versucht man aktuell zu blocken.

„Wir gehen davon aus, dass er hier bleiben kann“, sagt Labbadia, der in Bezug auf die Sehnenverletzung von einer „sensiblen“ Blessur spricht. Und so bleibt es ein tägliches Austesten, wie weit der Spieler ist. Mit der Mannschaft konnte Guirassy jedenfalls in den letzten Tagen noch nicht trainieren.

Da bietet die anstehende Abstellungsperiode eine gute Möglichkeit, um Guirassy weiter an den Kader heranzuführen. Womöglich könnte ein Freundschaftsspiel gegen den Zweitligisten 1. FC Heidenheim am Freitag (24.03.) ein weiterer Baustein auf dem Weg zurück auf den Platz sein. Ob es dann für einen Einsatz im darauffolgenden Auswärtsspiel bei Union Berlin reichen wird, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht abschätzbar.

Derweil ist klar, dass die Schwaben im Abstiegskampf dringend Punkte benötigen. Im kommenden Duell mit dem VfL Wolfsburg soll nach Möglichkeit dreifach gepunktet werden. Der unter der Woche erkältetet Mittelfeldspieler Enzo Millot konnte am Mittwoch (15.03.) immerhin ins Lauftraining einsteigen. Für den Spieltagskader sollte es also reichen.

So könnte der VfB gegen Wolfsburg starten:

Bredlow – Sosa, Ito, Mavropanos, Anton – Karazor – Haraguchi, Endo – Führich, Silas, Gil Dias