DFB-Pokal: VfB Stuttgart trifft in der ersten Runde auf Dynamo Dresden

Am Sonntagabend (29.05.) ist die erste Runde des DFB-Pokals ausgelost worden. Der VfB Stuttgart tritt demnach beim Drittligisten Dynamo Dresden an.

Die Partie findet am Wochenende vom 29. Juli bis 1. August statt und ist das erste Pflichtspiel der Stuttgarter in der neuen Saison 2022/23. Gezogen wurde das Los von Ex-VfB-Profi Kevin Großkreutz im DFB-Fußballmuseum in Dortmund.

VfB-Sportdirektor Sven Mislintat: „Dynamo Dresden war sicherlich eine der größten Herausforderungen, die bei der Auslosung aus Topf zwei möglich waren. Wir wissen um die Qualität von Dynamo und um die emotionale Stimmung im Dresdner Stadion, nichtsdestotrotz ist es natürlich unser Ziel, in die nächste Runde einzuziehen.“