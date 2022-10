Die Einzelkritiken: So haben sich die VfB-Profis in Wolfsburg geschlagen

Durch ein Siegtor in der Nachspielzeit hat der VfL Wolfsburg das Krisenduell der Bundesliga gewonnen und die sportlichen Probleme des VfB Stuttgart dadurch massiv verstärkt. Nach einem 2:3 (2:2) in der Volkswagen Arena ist der VfB nun auch nach acht Spieltagen der neuen Saison weiter sieglos.

Die Stuttgarter Profis in den Einzelkritiken unserer Redaktion:

Florian Müller: Hellwach in der Anfangsphase. Auf dem Posten gegen Gerhardt (14.), Marmoush (15.) und Svanberg (20.). Chancenlos beim Wolfsburger Ausgleichstreffer (23.) und dann mit einem Blackout beim 2:1 von Arnold aus 30 Metern. In den zweiten 45 Minuten dann nahezu beschäftigungslos. Bis zur ersten Minute der Nachspielzeit, als Gerhardt den etwas schmeichelhaften Wolfsburger Siegtreffer erzielte. Hierbei gab der Stuttgarter Keeper allerdings überhaupt keine gute Figur ab - Note: 4,5

Hiroki Ito: Ohne seinen gewohnten Vordermann (Sosa) zunächst mit einigen Abstimmungsproblemen, dazu nicht immer optimal postiert in den Luftduellen. Dann jedoch mit der Vorarbeit zum Tor von Guirassy und in Halbzeit zwei deutlich stabiler. Kurz vor dem Schlusspfiff bekam er seine linke Seite nicht dicht – und der VfL schlug spät noch einmal zu - Note: 3,5

Waldemar Anton: Der Stuttgarter Abwehrchef bekam seinen Laden auch in Niedersachsen nicht stabilisiert. Vor allem nach Wolfsburger Standards brannte häufig die Luft. Wichtiger Block gegen Kaminski (74.), aber in der 91. Minute fing sich die Defensive noch einen späten Nackenschlag - Note: 4

Konstantinos Mavropanos: Kompromisslose Klärungsaktionen in der eigenen Hälfte und im gegnerischen Strafraum mit dem Kopf zur Stelle (46.) . Ein ordentlicher Auftritt des Griechen, der in Halbzeit zwei um ein Haar noch einen Treffer erzielte (73.). Letztlich gewann er aber nur 38 Prozent seiner Zweikämpfe, da ist noch deutlich Luft nach oben - Note: 3

Pascal Stenzel: Bei seinem Startelf-Debüt in dieser Saison übernahm er die rechte Außenbahn und spielte dort eine solide Partie. Tolle Seitenverlagerung (3.) und starke Vorarbeit für den Kopfballtreffer von Mavropanos (46.), dazu ordentliche Werte (69 Prozent Pass-, 67 Prozent Zweikampfquote) - Note: 3

Atakan Karazor: Schwacher erster Durchgang. Konnte Marmoush vor dem 1:1 nicht mehr abblocken und mit einem Fehlpass leitete er das zweite Gegentor ein. Harter Ellbogencheck gegen Wimmer ohne Folgen (44.). Alles in allem konnte der Mittelfeldspieler auch in Wolfsburg nicht die nötige Stabilität und Präsenz ins Stuttgarter Spiel bringen - Note: 4,5

Wataru Endo: Wieder kein wirklich schlechtes Spiel des Kapitäns, aber auch kein gutes. Dem Zentrum fehlt es an Kompaktheit, was auch an den vielen kleineren Ungenauigkeiten des Japaners lag. Brachte nur 45 Prozent seiner Zuspiele an den Mitspieler. Verletzte sich dann in der 63. Minute bei einem Abschluss und musste angeschlagen vom Feld - Note: 4

Naouirou Ahamada: Ein erster Abschluss in der 18. Minute, ansonsten war vom jungen Franzosen nur wenig zu sehen. In vielen Duellen ließe er das richtige Timing vermissen. Steigerte sich aber in Halbzeit zwei und brachte immerhin etwas Struktur ins Stuttgarter Angriffsspiel - Note: 4

Chris Führich: Um den krankheitsbedingten Ausfall von Sosa zu kompensieren, rückte der Blondschopf in der VW-Arena zunächst auf den linken Flügel. Dort arbeitete er fleißig mit nach hinten, nach vorne fehlte mitunter die Durchschlagskraft - Note: 3,5

Silas: Rückte gegen den Ball häufig auf den rechten Flügel, tauschte nach 30 Minuten mit Führich die Seiten. Aber auch auf dem linken Flügel trat der Kongolese kaum in Erscheinung. Bis zur 57. Minute, als sein toller Abschluss an die Latte klatschte. In der Folge drehte er auf und initiierte mit Ballgewinnen und viel Tempo einige Konter - Note: 3,5

Serhou Guirassy: Wenig ins Spiel eingebunden, aber mit einer hervorragenden Chancenverwertung. Jagte eiskalt seinen ersten Abschluss unter die Latte (22.). In Halbzeit zwei dann als Zielspieler immer wieder in zahlreiche Zweikämpfe verwickelt - Note: 3

Einwechselspieler

Enzo Millot (ab der 68. Minute für Wataru Endo): Übernahm den Posten im Zentrum vom angeschlagenen Endo und konnte von dort aus keine entscheidenden Impulse liefern - Note: -

Tiago Tomas (ab der 76. Minute für Chris Führich): ohne Bewertung

Dan-Axel Zagadou (ab der 76. Minute für Pascal Stenzel): ohne Bewertung

Luca Pfeiffer (ab der 76. Minute für Serhou Guirassy): ohne Bewertung

Lilian Egloff (ab der 87. Minute für Naouirou Ahamada): ohne Bewertung

Die Benotung

1 = überragend | 2 = stark | 3 = solide | 4 = dürftig | 5 = schwach | 6 = außer Form