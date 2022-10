Die VfB-Einzelkritiken: Silas trifft doppelt, Flo Müller mit Licht und Schatten

Der VfB Stuttgart hat das erste Spiel nach der Entlassung des ehemaligen Trainers Pellegrino Matarazzo in der Fußball-Bundesliga gewonnen. Im Heimspiel gegen den VfL Bochum trafen beim 4:1 (2:1) am Samstag der überragende Silas Katompa Mvumpa (3. Minute/Foulelfmeter, 65.), Naouirou Ahamada (22.) und Wataru Endo (71.) für die von Interimstrainer Michael Wimmer betreuten Schwaben. Für die auswärts weiter sieglosen Bochumer war am zehnten Spieltag lediglich Simon Zoller (29.) erfolgreich.

Die Stuttgarter Profis in den Einzelkritiken unserer Redaktion:

Florian Müller: Eine Leistung mit Licht und Schatten. Sah vor dem 1:2 alles andere als gut aus. In der 52. Minute musste er Kopf und Kragen riskieren und gegen Holtmann rettete er stark (60.). Dadurch bewahrte er sein Team vor dem 2:2 - in der Rückschau eine eminent wichtige Parade - Note: 3,5

Borna Sosa: Verteidigte seine linke Außenbahn insgesamt ordentlich, nahm jedoch den Laufweg von Zoller vor dessen Tor nicht auf (29.). Hatte dann immerhin Aktien am 3:1 durch Silas, das er mit einer scharfen Hereingabe vorbereitete - Note: 3,5

Dan-Axel Zagadou: Solide, ohne größere Wackler als linker Innenverteidiger. Ging keinerlei Risiko ein und jagte die Bälle notfalls ohne Umschweife ins Seitenaus. Und spielte zum ersten Mal durch - Note: 3

Waldemar Anton: Mit schlechtem Stellungsspiel vor dem Zoller-Treffer (29.) und auch sonst nicht immer mit dem richtigen Timing im Kopfballduell oder beim Rausrücken. Dazu fast eine folgenschwere Unachtsamkeit gegen Holtmann (60.) - Note: 4

Konstantinos Mavropanos: Ohne wirklich zu glänzen noch der stabilste Verteidiger in der Viererkette. Musste nach einem Zusammenstoß mit Hofmann vor dem vierten Stuttgarter Treffer mit der Trage vom Feld - Note: 3

Wataru Endo: Wie in den letzten Wochen auch wieder kein wirklich schlechtes, aber auch kein gutes Spiel des Kapitäns. Immerhin spielte der Japaner deutlich stabiler und sorgte mit seinem Tor zum 4:1 für die Vorentscheidung (71.) - Note: 3

Naouirou Ahamada: Trockener Abschluss zum 2:0 (22.), dazu sicheres Passspiel und mit guter Ballkontrolle auch unter Gegnerdruck. Wurde nach 51. Minuten angeschlagen ausgewechselt - Note: 2

Enzo Millot: Verunglückter Abschluss (20.), wenig Impact aufs Spiel, dafür gute Arbeit gegen den Ball - Note: 4

Tiago Tomas: Kaum Durchschlagskraft, viele unglückliche Aktionen, dazu immer wieder ein furchtbar schlechter erster Kontakt - das war nix vom Portugiesen - Note: 5

Silas: Holte direkt einen Elfmeter raus und verwandelte sicher (3.) und erzielte das wichtige 3:1 (64.). Mitunter etwas ungestüm, dadurch aber auch unberechenbar für die VfL-Defensive. In der Defensivarbeit gewohnt nachlässig, zum Beispiel vor dem Zoller-Tor (29.). Lattentreffer kurz vor Schluss (87.) - Note: 2

Luca Pfeiffer: Hing die meiste Zeit in der Luft, ackerte aber fleißig gegen den Ball und holte vor dem 2:0 das entscheidende Kopfballduell gegen den aus seinem Tor gestürmten Manuel Riemann - Note: 4

Einwechselspieler

Chris Führich (ab der 51. Minute für Naouirou Ahamada): Initiierte das 3:1 mit einem tollen Schnittstellen-Pass und sorgte für einige gute Umschaltmomente - Note: 2

Hiroki Ito (ab der 75. Minute für Konstantinos Mavropanos):

Juan Jose Perea (ab der 75. Minute für Tiago Tomas):

Nikolas Nartey (ab der 75. Minute für Enzo Millot)

Pascal Stenzel (ab der 84. Minute für Luca Pfeiffer): ohne Bewertung

Die Benotung

1 = überragend | 2 = stark | 3 = solide | 4 = dürftig | 5 = schwach | 6 = außer Form