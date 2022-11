Fritz-Walter-Medaille in Silber für VfB-Talent Laurin Ulrich

Große Ehre für eine Nachwuchshoffnung des VfB Stuttgart: Mittelfeldspieler Laurin Ulrich ist in seinem Jahrgang (2005) mit der Fritz-Walter-Medaille in Silber ausgezeichnet worden. Gold bekam Nelson Weiper vom 1. FSV Mainz 05. Der 17 Jahre alte Ulrich stammt aus Heidenheim und spielt seit 2016 für die Jugendmannschaften des VfB. In diesem Sommer durfte er erstmals die Vorbereitung mit den Profis absolvieren, zuletzt wurde er jedoch von einer Verletzung ausgebremst. Erst im Juli hat er seinen Vertrag in Stuttgart langfristig verlängert.

Was ist die Fritz-Walter-Medaille?

Die Auszeichnung wird seit 2005 vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) in Gold, Silber und Bronze an die Nachwuchsspieler des Jahres verliehen, seit 2009 in Kooperation mit der Fritz-Walter-Stiftung. Die Entscheidung über die jeweiligen Preisträger fällt eine Jury bestehend aus Vertretern des DFB-Präsidiums, des DFB-Jugendausschusses und des DFB-Trainerstabes. Der für die Ausbildung eines geehrten Spielers verantwortliche Verein erhält 20.000 Euro für Gold, 15.000 Euro für Silber und 10.000 Euro für Bronze.

Der (DFB) hat sich zudem im Zuge einer “Equal Play” Reform dazu entschieden, die Fritz-Walter-Medaille ab sofort gleichwertig an Nachwuchsspielerinnen und Nachwuchsspieler zu vergeben. "Das bedeutet, dass mit der diesjährigen Vergabe und in Zukunft sowohl die besten männlichen als auch weiblichen Spieler*innen des U 17- und U 19-Jahrgangs mit Gold-, Silber und Bronzemedaillen ausgezeichnet werden", heißt es in einer DFB-Mitteilung vom Mittwoch (09.11.).

Zudem werde dieses Prinzip auch auf die pandemiebedingt ausgefallene Verleihung der Fritz-Walter-Medaille im Vorjahr angewendet. "Dadurch dürfen sich 24 Spieler*innen über die höchste Einzelauszeichnung im deutschen Nachwuchsfußball freuen. Unter den mit Gold ausgezeichneten Preisträger*innen sind unter anderem Spieler*innen wie Karim Adeyemi, Jule Brand, Lisanne Gräwe, Youssoufa Moukoko und Florian Wirtz", heißt es weiter.

Die Preisträger*innen im Überblick:

Jahrgang 2002 weiblich – U-19-Frauen 2021:

Gold: Jule Brand (VfL Wolfsburg)

Silber: Julia Kassen (VfL Wolfsburg)

Bronze: Sophie Weidauer (1. FFC Turbine Potsdam)

Jahrgang 2002 männlich – U-19-Junioren 2021:

Gold: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund)

Silber: Ansgar Knauff (Eintracht Frankfurt)

Bronze: Noah Atubolu (SC Freiburg)

Jahrgang 2003 weiblich – U-19-Frauen 2022:

Gold: Lisanne Gräwe (Bayer 04 Leverkusen)

Silber: Carlotta Wamser (Eintracht Frankfurt)

Bronze: Sarah Mattner-Trambleau (First Vienna FC)

Jahrgang 2003 männlich – U-19-Junioren 2022:

Gold: Florian Wirtz (Bayer 04 Leverkusen)

Silber: Luca Netz (Borussia Mönchengladbach)

Bronze: Robert Wagner (SC Freiburg)

Jahrgang 2004 weiblich – U-17-Juniorinnen 2021:

Gold: Clara Fröhlich (Bayer 04 Leverkusen)

Silber: Vanessa Diehm (TSG 1899 Hoffenheim)

Bronze: Cora Zicai (SC Freiburg)

Jahrgang 2004 männlich – U-17-Junioren 2021:

Gold: Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund)

Silber: Linus Gechter (Hertha BSC Berlin)

Bronze: Anton Kade (FC Basel)

Jahrgang 2005 weiblich – U-17-Juniorinnen 2022:

Gold: Jella Veit (Eintracht Frankfurt)

Silber: Mara Alber (TSG 1899 Hoffenheim)

Bronze: Mathilde Janzen (TSG 1899 Hoffenheim)

Jahrgang 2005 männlich – U-17-Junioren 2022: