Gästeblock ausverkauft: 2.200 Fans in Hoffenheim - VfB-Profis zahlen Tickets

Am Freitagabend (25.02.) tritt der VfB Stuttgart bei der TSG 1899 Hoffenheim an. Bei nur noch elf verbleibenden Liga-Spielen und acht sieglosen Partien in Folge benötigen die Schwaben dringend einen Sieg, um sich im Abstiegskampf zurückzumelden. Im Auswärtsspiel beim Bundesliga-Fünften können die Stuttgarter wieder auf die volle Unterstützung ihrer Fans hoffen.

Mannschaft und sportliche Leitung übernehmen einen Teil der Ticketpreise

Wie der Bundesligist mitteilt, war das Ticketkontingent für Gäste-Fans innerhalb von wenigen Stunden vergriffen. Rund 2.200 VfB-Supporter werden die rund 85 Kilometer auf sich nehmen, um ihren Verein zu unterstützen.

Das Besondere an der Aktion: Egal ob Stehplatz oder Sitzplatz - alle Tickets gab es für 18 Euro. Die Mannschaft und die sportliche Leitung übernahmen bei den Sitzplatz-Tickets die Differenz zum regulären Preis von 37 Euro. Auch auf die übliche Vorverkaufsgebühr von 2 Euro pro Ticket verzichtet der VfB, sodass alle Ticketkäufer im Gästebereich nur 18 Euro zahlen mussten.

"Gemeinsam mit unseren Fans im Rücken werden wir alles reinwerfen, um Punkte mit nach Hause zu nehmen“, äußerte sich VfB-Kapitän Wataru Endo in der Mitteilung des Bundesligisten. „Der Support von den Rängen ist Gold wert und deshalb unterstützen wir die Aktion auch aus unserer Mannschaftskasse. Wir freuen uns sehr, dass uns so viele VfB-Fans begleiten werden. Danke, dass ihr immer hinter uns steht.“

VfB-Vorstandsvorsitzender Thomas Hitzlsperger sagt: „Nach dem Bochum-Spiel gilt: Jetzt erst recht! Wir halten zusammen, wir bleiben dran und kämpfen im Baden-Württemberg-Duell wieder um Punkte. In weiß und rot nach Hoffenheim!“

Tickets außerhalb des Gästebereichs sind derzeit noch im Onlineshop der TSG Hoffenheim verfügbar. Außerdem teilt der VfB mit: "Jeder Fan, der ein Ticket bei der TSG Hoffenheim im freien Verkauf erwirbt, erhält bei Vorlage des Tickets im VfB-Fanshop in der Mercedesstraße 30 Prozent auf den nächsten Einkauf."