Kein neuer Vertrag für Daniel Didavi beim VfB Stuttgart

Mittelfeldspieler Daniel Didavi wird beim VfB Stuttgart keinen neuen Vertrag mehr bekommen. Das teilte der Klub am Freitag (27.05.) mit.

„Für Dida werden die Türen beim VfB immer offen stehen“

„Jetzt beginnt für mich ein neues Kapitel, aber den VfB werde ich immer im Herzen tragen“, so der 32-Jährige in einer Mitteilung. Ob und wo er seine Karriere fortsetzen wird, sagte er nicht. In der abgelaufenen Saison hatte der gebürtige Nürtinger kaum eine Rolle gespielt. Zunächst verletzungsbedingt, später aber auch aufgrund seiner Impf-Skepsis. Lediglich in zwölf Partien kam er zum Einsatz. Im Liga-Endspurt fehlte er aufgrund von Achillessehnenproblemen.

„Wir haben nach dem Ende der Saison mit Dida unsere gemeinsame Situation besprochen und sind zu dem Schluss gekommen, den auslaufenden Vertrag nicht über den Sommer hinaus zu verlängern“, so Sportdirektor Sven Mislintat: „Für Dida werden die Türen beim VfB immer offen stehen, wir wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute und danken ihm herzlich für die vielen Jahre als Jugendspieler und Profi im VfB-Trikot.“

Wir brauchen Ihre Zustimmung

Dieser Inhalt wird von Twitter bereit gestellt. Wenn Sie den Inhalt aktivieren, werden ggf. personenbezogene Daten verarbeitet und Cookies gesetzt.

Mehr erfahren Akzeptieren Dieser Inhalt wird von Twitter bereit gestellt. Wenn Sie den Inhalt aktivieren, werden ggf. personenbezogene Daten verarbeitet und Cookies gesetzt.

1997 war Didavi von seinem Jugendverein ins NLZ der Schwaben gewechselt. Der Mittelfeldspieler durchlief die VfB-Nachwuchsteams. Als 20-Jähriger debütierte er im Jahr 2010 für den VfB in der Bundesliga und brachte es in seiner Debütsaison auf insgesamt acht Einsätze. Während neun seiner bislang zwölf Profi-Jahre trug er das Trikot mit dem Brustring. Hinzu kommen eine Saison auf Leihbasis beim 1. FC Nürnberg (2011/2012) und zwei Spielzeiten beim VfL Wolfsburg (2016 bis 2018).

Insgesamt 184 Bundesligaspiele (46 Tore) hat Daniel Didavi absolviert, 113 davon für den VfB (24 Tore). Darüber hinaus bestritt er 13 Begegnungen im DFB-Pokal (ein Tor), fünf in der Europa-League und 19 Zweitliga-Partien (sechs Tore) für den VfB.