Kopfverletzung im Hertha-Spiel: So steht es um VfB-Kapitän Wataru Endo

Es war der Schockmoment am Dienstagabend (08.11.) für Fans, Spieler und Verantwortliche des VfB Stuttgart: Kapitän Wataru Endo war im Spiel gegen Hertha BSC Berlin (2:1) nach einem heftigen Kopfballduell mit Ivan Sunjic kurz bewusstlos gewesen, anschließend wurde er in der 82. Minute mit einer Trage vom Platz gebracht.

Eine Nacht im Krankenhaus

Für den japanischen Nationalspieler ging es direkt ins Krankenhaus, wo er mit Verdacht auf eine schwere Gehirnerschütterung die Nacht verbrachte. Laut Vereinsangaben vom Mittwoch (09.11.) „aber glücklicherweise ohne weitere Komplikationen“. Endo werde das Krankenhaus im Laufe des Tages verlassen.

Zum letzten Spiel vor der Winterpause bei Bayer 04 Leverkusen wird der Stuttgarter Mittelfeldspieler definitiv ausfallen. „Alles weitere ist von seinem Genesungsverlauf abhängig“, heißt es von VfB-Seite.

„Der Sieg war auch für Wataru, für unsere Nummer drei“, sagt Sportdirektor Sven Mislintat nach dem emotionalen Last-Minute-Sieg gegen Berlin. „Die Mannschaft hat nach dem Knock-out schneller die Fassung wiedergefunden als ich. Leverkusen ist nun für ihn erstmal unwichtig. Wataru hat es verdient, als Kapitän seiner Mannschaft zur WM zu fahren.“

Der Mittelfeldspieler ist bei den Japanern fest für das Turnier in Katar eingeplant. Die WM beginnt am 20. November. Japan trifft in der Vorrunde unter anderem auf Deutschland.