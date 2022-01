Leihe bis Saisonende: Philipp Klement schließt sich Zweitligist SC Paderborn an

Der VfB Stuttgart vermeldet den ersten Abgang in dieser Winter-Transferperiode: Mittelfeldspieler Philipp Klement wechselt auf Leihbasis bis Ende der Saison zum Zweitligisten SC Paderborn. Das teilte der Stuttgarter Bundesligist am Donnerstag (13.01.) mit. Der 29-Jährige war bereits vor seinem Wechsel an den Neckar bei den Paderbornern am Ball, laut Kicker-Informationen besitzt der Zweitligist keine Kaufoption.

„Philipp hatte bei uns zuletzt wenig Spielzeit. Die Leihe zum SC Paderborn ist deshalb ein sehr sinnvoller Schritt für ihn, um durch regelmäßige Einsätze wieder in den Spielrhythmus zu kommen", so Sportdirektor Sven Mislintat. "Wir wünschen Philipp für die kommenden Monate alles Gute und werden seine Spiele mit dem SC Paderborn aufmerksam verfolgen.“