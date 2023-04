Mit der S2 zum VfB-Heimspiel gegen BVB: S-Bahn-Bauarbeiten erschweren Anreise

Wer am Samstag (15.04.) aus dem Remstal mit der S-Bahn zum Heimspiel des VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund anreisen möchte, muss sich auf Einschränkungen gefasst machen. Grund dafür sind Gleiserneuerungen zwischen Waiblingen und Schorndorf, die sich auf die Linie S2 auswirken.

Die Änderungen im Überblick:

Die Linie S2 mit Abfahrt in Filderstadt zur Minute -03 und -33 und die Linie S2 mit Abfahrt in Schorndorf zur Minute 18 und -48 verkehrt in beiden Richtungen nur zwischen Filderstadt und Endersbach.

Die Zwischentaktzüge der Linie S2 mit Abfahrt in Filderstadt zur Minute -18 und -48 und mit Abfahrt in Schorndorf zur Minute -03 und -33 verkehren in beiden Richtungen nur zwischen Filderstadt und Waiblingen.

Zwischen Schorndorf und Endersbach bzw. Schorndorf und Waiblingen wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingesetzt. Dieser fährt alle 30 Minuten und bedient alle Unterwegshalte.

Am 17. April sind diese Bauarbeiten laut Bahn vorbei. Doch die nächsten stehen schon in den Startlöchern: Kein einziger Zug fährt im Zeitraum 12. Mai bis 29. Juli zwischen Waiblingen und Bad Cannstatt.

Fahrradstellplätze an der Mercedes-Benz-Arena

Da aktuell auch noch die Aufbauarbeiten für das Stuttgarter Frühlingsfest laufen, steht auf den Parkplätzen auf dem Cannstatter Wasen (P10) nur eine verringerte Anzahl zur Verfügung. Ebenso sei durch zwei Parallelveranstaltungen in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle und in der Porsche Arena mit einem erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen.

In diesem Zusammenhang weißt der VfB auf seine Fahrradstellplätze am Stadion hin. Rund 400 kostenfreie und überwachte Stellplätze stehen im Parkhaus P5 zur Verfügung. Die Fahrräder müssen spätestens 90 Minuten nach Abpfiff abgeholt werden. Fahrradhelme können am Fahrrad gelassen werden.