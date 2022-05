Drei Tage ist es her, dass rund um den VfB Stuttgart der Ausnahmezustand herrschte: Dramatisches Saisonfinale, Last-Minute-Rettung und Platzsturm - der 2:1-Sieg gegen den 1. FC Köln hatte alles, was man sich als Fußballfan nur wünschen kann. Doch die Vorbereitungen für die neue Saison laufen bereits auf Hochtouren. Wir klären auf, wie die Pläne bei den Schwaben aussehen.

Erstmal Urlaub für die VfB-Profis

Erstmal die Beine hochlegen - das haben sie sich VfB-Profis nach dem dramatischen Bundesliga-Finish redlich verdient. "Aktuell ist Urlaubszeit", teilte uns ein Tobias Herwerth, Pressesprecher des Stuttgarter Bundesligisten, auf Nachfrage mit. Doch wie geht es danach weiter? Wann ist Trainingsauftakt, wann ist Trainingslager - und gibt es davor noch eine abschließende Saisonanalyse samt Presserunde?

Das sei gerade noch in der Planung, erklärt der VfB-Sprecher. Der aktuelle Stand sei, dass sich Pellegrino Matarazzo und sein Trainerteam in diesen Tagen mit der sportlichen Führung zusammensetzen. Dabei geht es nicht nur um die sportliche Aufarbeitung der vergangenen Saison, sondern auch um die Terminplanung für die neue Saison.

"Es gab ja vor dem letzten Spieltag viele verschiedene Szenarien, von Relegation bis zur zweiten Liga". Es sei daher unmöglich gewesen, schon vorher zu planen, erklärt Herwerth. Es sei aber wahrscheinlich, dass noch in dieser Woche der VfB-Rahmenkalender der neuen Saison verkündet werden soll.

Der Rahmenterminkalender der Deutschen Fußballliga (DFL) steht hingegen schon fest. Durch die Weltmeisterschaft in Qatar im Winter startet die Bundesliga früher als üblich. Der erste Spieltag findet am Wochenende vom 5. bis 7. August 2022 statt. Die zweite Liga startet schon am 15. Juli 2022.

Spätestens Ende der Woche ist dann klar, wie es beim VfB Stuttgart weiter geht - und wann sich die Fans auf den offiziellen Trainingsauftakt freuen können.