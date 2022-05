Nachwuchsarbeit beim VfB Stuttgart: Das sind die Trainerteams für die neue Saison

Der VfB Stuttgart treibt die Planungen für die neue Saison weiter voran. Auch im Nachwuchsbereich. Während hier die Mannschaftskader naturgemäß neu zusammengestellt werden, herrscht auf den Trainerpositionen Kontinuität. Die Cheftrainer von der U21 bis zur U16 bleiben in der kommenden Spielzeit unverändert.

„Wir sind mit unseren Trainerteams sehr gut aufgestellt und ich freue mich über die Kontinuität auf diesen Schlüsselpositionen. Gemeinsam im Team werden wir fachbereichsübergreifend unseren eingeschlagenen, spielerzentrierten Weg fortsetzen – darauf freue ich mich sehr“, sagt NLZ-Chef Thomas Krücken laut einer Mitteilung vom Mittwoch (25.05.).

Nico Willig geht in seine fünfte Saison mit der U19

Bereits in seine fünfte Saison als U-19-Coach geht Nico Willig. Frank Fahrenhorst betreut die U21 ebenso wie Markus Fiedler die U17 in der dritten Spielzeit. Seit Sommer 2020 ist Florian Wolff als Trainer der U16 verantwortlich. In der kommenden Saison tauschen Mischa Leibfarth (künftig U14) und Andreas Weinberger (künftig U15) ihre Mannschaften.

In Max Bergemann-Gorski, der bislang als U17-Trainer beim 1. FC Kaiserslautern arbeitete und künftig als Co-Trainer Analyse bei der U21 fungiert, sowie dem künftigen U14-Co-Trainer Lukas Liber, der bisher U16-Trainer bei der SG Sonnenhof Großaspach war, kommen zwei neue Trainer hinzu.

Die Trainerteams der Stuttgarter Nachwuchsmannschaften im Überblick: