Neue Podcast-Folge: Ist die Daten-Affäre beim VfB Stuttgart überstanden?

AG-Boss Thomas Hitzlsperger und VfB-Präsident Claus Vogt haben am Montag zur Aufklärungsarbeit rund um die Daten-Affäre Stellung bezogen. Das Ziel des Stuttgarter Bundesligisten: das Thema endgültig beenden. Fraglich ist, ob das gelingen kann. Schließlich klagen unter anderem die Ex-Vorstände Stefan Heim und Jochen Röttgermann gegen ihre Entlassungen - es droht also neuer Ärger.

Sportlich läuft es bei den Schwaben aber ziemlich gut. Der VfB hat am vergangenen Sonntag gegen die TSG Hoffenheim gewonnen und schielt so langsam aber sicher weiter nach oben. Hat der VfB das Potential für Europa - und wie will der VfB das Spiel gegen den großen FC Bayern am Samstag (ab 15.30 Uhr im ZVW-Liveticker) angehen? Über diese Themen sprechen unsere VfB-Reporter Danny Galm und Simeon Kramer in einer neuen Folge von "Wir reden über den VfB", dem Fußball-Podcast aus dem Zeitungsverlag Waiblingen.

Die Themen im Überblick:

Themenblock I: Die Aufklärung der Daten-Affäre - kann der VfB einen Schlussstrich ziehen?

Die Aufklärung der Daten-Affäre - kann der VfB einen Schlussstrich ziehen? Themenblock II: Das Sportliche - Hoffenheim, Europa und das Bayern-Spiel

Hier geht´s zur aktuellen Ausgabe: