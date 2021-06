Neuer Bundesliga-Spielplan: VfB startet mit Heimspiel gegen Greuther Fürth in die neue Saison

Am Freitagmittag (25.06.) hat die Deutsche Fußball-Liga (DFL) den Spielplan für die neue Bundesliga-Saison 2021/22 veröffentlicht. Zum Auftakt darf der VfB Stuttgart im Heimspiel gegen den Aufsteiger Spvgg Greuther Fürth ran. Das Spiel findet am Wochenende des 14.-15. August statt. Die genaue Terminierung steht noch aus. Das Topspiel gegen den Rekordmeister aus München steigt am 16. Spieltag vor heimischen Fans.

Hier gibt es den Spielplan des VfB im Überblick:

Vorrunde

1. Spieltag: VfB - Greuther Fürth (14.-15.08.)

2. Spieltag: RB Leipzig - VfB (20.-22.08.)

3. Spieltag: VfB - SC Freiburg (27.-29.08.)

4. Spieltag: Eintracht Frankfurt - VfB (10.-12.09.)

5. Spieltag: VfB - Bayer Leverkusen (17.-19.09.)

6. Spieltag: VfL Bochum - VfB (24.-26.09.)

7. Spieltag: VfB - TSG Hoffenheim (01.-03.10.)

8. Spieltag: Borussia Mönchengladbach - VfB (15.-17.10.)

9. Spieltag: VfB - Union Berlin (22.-24.10.)

10. Spieltag: FC Augsburg - VfB (29.-31.10.)

11. Spieltag: VfB - Arminia Bielefeld (05.-07.11.)

12. Spieltag: Borussia Dortmund - VfB (19.-21.11.)

13. Spieltag: VfB - FSV Mainz (26.-28.11.)

14. Spieltag: VfB - Hertha BSC Berlin (03.-15.12.)

15. Spieltag: VfL Wolfsburg - VfB (10.-12.12.)

16. Spieltag: VfB - Bayern München (14.-15.12.)

17. Spieltag: 1. FC Köln - VfB (17.-19.12.)

Rückrunde