Neues Regenbogen-Trikot: Warum der VfB gegen Wolfsburg im Sondertrikot spielt

Der VfB Stutgart wird im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg auf das Motto "Bunt und Wild" setzen: Die Mannschaft von Trainer Bruno Labbadia läuft am Samstagnachmittag (18.03.) in einem Sondertrikot auf. Der Brustring wird dabei wieder in Regenbogenfarben erstrahlen.

Zeichen für Vielfalt und Toleranz: VfB will vorangehen

"Wir gehen voran, möchten möglichst viele Menschen auf diesem Weg mitnehmen und verdeutlichen, dass der VfB, unsere Stadt und unsere gesamte Region für Vielfalt stehen und sie aktiv leben", so Vorstandsvorsitzender Alexander Wehrle.

Mit dem Sondertrikot will der VfB ein Zeichen für Vielfalt und Toleranz setzen. Die neue Edition läuft unter dem Namen "Vielfalt 22/23".

Angreifer Silas, Paralympics-Athlet Nico Kappel und Verteidiger Hirkoi Ito präsentieren das neue VfB-Sondertrikot. © VfB Stuttgart

Anders als bei der bisherigen Regenbogen-Edition wird der traditionelle VfB-Brustring diesmal auf ein schwarzes Trikot gedruckt. Dadurch sollen die Regenbogenfarben besonders zum Vorschein kommen.

Zusätzlich zu dem Sondertrikot unterstützt der VfB beim Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg die „Internationalen Wochen gegen Rassismus“ im deutschen Profifußball.

Der schwäbische Erstligist bekennt sich dabei zu gelebter Vielfalt und zu seiner gesellschaftlich-sozialen Verantwortung als mit Abstand größter Sportverein Baden-Württembergs. Rund 300 Menschen, die an VfBfairplay-Projekten beteiligt sind, werden als Ehrengäste in der Arena begrüßt.

Wo kann man das neue VfB-Sondertrikot kaufen?

Das neue Trikot ist ab dem 15. März in den Fanshops erhältlich, der Online Verkauf startet um 12 Uhr. Fünf Euro des Trikotpreises gehen direkt an VfBfairplay. Nach dem Spiel gegen Wolfsburg werden die Sondertrikots der Mannschaft zugunsten von VfBfairplay versteigert.