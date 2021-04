Niederlage bei Union Berlin: Die vielen Ausfälle fordern ihren Tribut

War es womöglich der eine Ausfall zu viel? Im Auswärtsspiel bei Union Berlin musste Trainer Pellegrino Matarazzo am Samstag (17.04.) neben den Leistungsträgern Nicolas Gonzalez, Silas Wamangituka und Orel Mangala kurzfristig auch auf Top-Vorlagengeber Borna Sosa (Kapselverletzung im Knie) verzichten. Zudem wurde Kapitän Gonzalo Castro nicht rechtzeitig fit für die Startelf und so forderten die vielen Ausfälle ihren Tribut. Beim intensiven 1:2 (0:2) gingen die Schwaben an der Alten Försterei leer aus.

In der Defensive standen die Stuttgarter nicht sattelfest, in der Offensive ging bei Didavi und Co. lange Zeit nur wenig zusammen. Union hingegen präsentierte sich angeführt vom bärenstarken Kapitän Christopher Trimmel griffig in den direkten Duellen und mit der besseren Spielanlage. Weiter blieben die „Eisernen“ vor dem gegnerischen Tor eiskalt. Im ersten Durchgang machten Grischa Prömel (20.) und Petar Musa (43.) aus zwei Chancen zwei Tore.

Zwar versuchte VfB-Coach Matarazzo die drohende Niederlage mit einem dreifachen Wechsel zur Halbzeit noch abzuwenden, doch der Anschlusstreffer von Philipp Förster kurz nach dem Wiederanpfiff (49.) brachte nicht die erhoffte Wende. Immerhin: Försters Tor war bereits der 13. Joker-Treffer in der laufenden Spielzeit (Liga-Bestwert), allerdings auch der erste Schuss auf den Kasten von Union-Keeper Andreas Luthe.

Letztlich wog die selbst verschuldete Hypothek aus der ersten Halbzeit zu schwer. Max Kruse verpasste per Kopf freistehend sogar die Vorentscheidung (73.). Immerhin setzten sich die Weiß-Roten bis zum Schluss zur Wehr. Auch im Hinspiel in Stuttgart hatte der FC Union mit zwei Toren geführt, sich am Ende aber mit einem 2:2 begnügen müssen. Dieses Mal brachten die Köpenicker ihren Vorsprung jedoch ins Ziel.