Personallage beim VfB: Führich gegen Gladbach einsatzbereit, Mangala fraglich

Am Samstagabend (05.03.) trifft der VfB Stuttgart in der Mercedes-Benz Arena auf Borussia Mönchengladbach. Nach der bitteren und späten 1:2-Niederlage bei der TSG Hoffenheim und inzwischen neun Spielen ohne Sieg steigt der Druck immer weiter. Soll der dritte Abstieg innerhalb von sechs Jahren noch verhindert werden, muss gegen die Borussia ein Sieg her. Wir blicken auf die Personallage.

Chris Führich voll im Training - Einsatz von Orel Mangala fraglich

Nach dem Hoffenheim-Spiel sah es kurzzeitig so aus, als müsste der VfB erneut drei Ausfälle hinnehmen. Chris Führich, Orel Mangala und Pascal Stenzel mussten verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Im Laufe dieser Woche gaben die Schwaben aber Entwarnung, Trainer Pellegrino Matarazzo bestätigte das auf Pressekonferenz vor dem Gladbach-Spiel.

"Chris Führich ist nach seiner Kapselreizung im Knie wieder voll ins Training eingestiegen, es sieht sehr gut aus", so der VfB-Coach. Einem Einsatz gegen Gladbach steht damit nichts im Wege. Auch der schwere Bluterguss von Orel Mangal scheint schneller abzuheilen, als erwartet.

"Ob Orel spielt, ist noch fraglich, das könnte eine Punktlandung werden." Er habe in dieser Woche noch nicht mittrainiert, könnte aber am Freitag beim Abschlusstraining wieder mitmachen. "Es ist aber möglich", so Matarazzo. Pascal Stenzel hingegen fällt sicher aus.

Borna Sosa und Daniel Didavi im Training

Auch der in Hoffenheim ausgefallene Borna Sosa wird in Gladbach wieder dabei sein. "Borna ist voll dabei", erklärt der Trainer. Auch Daniel Didavi ist nach seiner Corona-Erkrankung wieder auf dem Trainingsplatz zurück. "Dida ist wieder voll im Mannschaftstraining."

Auch Alexis Tibidi, der in der vergangenen Woche in der zweiten Mannschaft mittrainieren musste, ist wieder bei den Profis dabei. "Alexis ist wieder voll am Start und trainiert voll mit."