Personallage beim VfB: Werden Endo und Ito rechtzeitig fit für Union?

Am Sonntag (09.10.) wird es ernst für den VfB Stuttgart: Die Schwaben empfangen in der Mercedes-Benz Arena Union Berlin. Gegen den aktuellen Tabellenführer sollen nach acht sieglosen Partien in Folge endlich die ersten drei Punkte eingefahren werden. Doch kann der VfB gegen die Eisernen auf seinen verletzten Kapitän Wataru Endo und Abwehrspieler Hiroki Ito bauen?

Noch ein Fragezeichen hinter Endo und Ito

Auf der Pressekonferenz vor dem Union-Spiel erklärte Trainer Pellegrino Matarazzo, wie es um die beiden Japaner steht. "Hiroki und Wataru hatten nach nach dem Wolfsburg-Spiel beide Wehwehchen." Ito hatte mit muskulären Problemen zu kämpfen, Endo musste nach einem Schlag auf sein Wadenbeinköpfchen kürzer treten.

Beide waren bislang nur im Teiltraining und haben noch nicht mit der Mannschaft trainiert. Das soll sich spätestens in der Abschlusseinheit am Samstag aber ändern. "Ich bin optimistisch, dass beide gegen Union spielen können", so der VfB-Coach.

Coulibaly gegen Union dabei - Vagnoman fehlt weiter

Auch ein Einsatz von Tanguy Coulibaly war lange fraglich. Der Flügelspieler musste wegen leichten Knieproblemen unter der Woche pausieren.

Definitiv ausfallen wird Josha Vagnoman. Der Sommer-Neuzugang plagt sich seit Wochen mit einem Ödem im Fußgelenk herum. Eine Besserung ist nicht in Sicht, der "Wingbacker" droht länger auszufallen.

Hinweis für Stadionbesucher: Wer am Sonntag ins Stadion geht, sollte sich auf ein Verkehrschaos einstellen. Da der Cannstatter Wasen (Schluss-Feuerwerk) und das Heimspiel zeitgleich aus sind, rechnen die Verkehrsbetriebe mit einem massiven Ansturm. Auch die Parkplätze sind beschränkt. Hier lesen Sie mehr.