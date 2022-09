Personallage vor Schalke-Spiel: Lilian Egloff ist zurück und steht im VfB-Kader

Am Samstag (03.09.) empfängt der VfB Stuttgart den FC Schalke 04. Im dritten Heimspiel der diesjährigen Bundesliga-Saison sollen endlich die ersten drei Punkte her. Gegen den Aufsteiger aus Gelsenkirchen soll das gelingen - und Lilian Egloff wird wieder mit an Bord sein.

VfB-Profi Atakan Karazor spielt trotz Nasenbeinbruch

"Li fühlt sich gut und wird im Kader stehen" erklärte Trainer Pellegrino Matarazzo auf der Pressekonferenz vor dem Spieltag. Der Mittelfeldspieler fiel für das Köln-Spiel kurzfristig aus. Auch Angreifer Tiago Tomas ist nach seiner Mandelentzündung zurück: "Er wird sicher keine 60 Minuten gehen können, ist aber eine Option für den Kader."

Trotz eines Nasenbeinbruches wird Atakan Karazor im VfB-Aufgebot stehen. Der Mittelfeldspieler habe sich die Verletzung im Spiel gegen den Effzeh zugezogen, so Matarazzo. "Er steht im Kader und wird eine Maske tragen", so der VfB-Coach. "Die Operation ist für den Montag geplant, Atakan wird aber kein Punktspiel verpassen."

Luca Pfeiffer fehlt aufgrund seiner Roten Karte (drei Spiele gesperrt), auch Tanguy Coulibaly und Nikolas Nartey fallen weiter aus. Laurin Ulrich zog sich beim U19-Spiel am vergangenen Wochenende eine Verletzung im Hüftbeuger zu und wird ein bis zwei Wochen fehlen.