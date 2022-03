Positiver Corona-Test: VfB ohne Hiroki Ito gegen Augsburg

Der VfB Stuttgart muss im Heimspiel gegen den FC Augsburg kurzfristig auf Abwehrspieler Hiroki Ito verzichten. Der Japaner fehlt am Samstagnachmittag (19.03.) aufgrund eines positiven Corona-Tests. Für Ito rückt Pascal Stenzel in die Stuttgarter Anfangsformation, die ansonsten unverändert ist im Vergleich zum 1:1 bei Union Berlin in der Vorwoche. Sprich Mittelfeldspieler Orel Mangala sitzt zunächst auf der Bank.

Bei Augsburg ersetzt André Hahn den verletzten Offensivmann Noah Sarenren Bazee (Kreuzbandriss). Links hinten startet Frederik Winther, Felix Uduokhai sitzt nach seiner Sprunggelenkverletzung zunächst auf der Bank.

So startet der VfB:

Müller - Sosa, Anton, Mavropanos, Stenzel - Karazor - Endo, Mangala - Führich, Tomas - Kalajdzic

Bank: Bredlow, Mola, Coulibaly, Millot, Thommy, Förster, Mangala, Beyaz, Tibidi

So startet der FC Augsburg:

Gikiewicz - Gouweleeuw, Oxford, Winther - Caligiuri, Gruezo, Iago, Maier, Hahn, Vargas - Gregoritsch