Sasa Kalajdzic positiv auf Corona getestet: VfB-Stürmer fehlt gegen den BVB

Stürmer Sasa Kalajdzic hat sich erneut mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte der VfB Stuttgart am Mittwochmorgen (06.04.) via Twitter mit. Der österreichische Nationalspieler befindet sich bereits in häuslicher Isolation.

Damit fällt Kalajdzic für das Heimspiel gegen Borussia Dortmund am Freitagabend (08.04.) aus. Für den Angreifer ist es bereits die zweite Corona-Infektion. Bereits im Juli 2021 infizierte sich Kalajdzic mit dem Virus und fehlte den Schwaben zum Saisonauftakt.