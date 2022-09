Sosa, Endo, Mavropanos und Co.: So liefen die Länderspiele der VfB-Profis

Die Trainingswoche des VfB Stuttgart vor dem Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg ist geprägt durch die Länderspielpause. Sieben Profis, darunter Stammspieler wie Wataru Endo, Konstantinos Mavropanos und Borna Sosa, können erst spät in die Vorbereitung auf die wichtige Partie einsteigen. Wir geben einen Überblick, wie die Länderspiele der Stuttgarter Profis liefen.

Wataru Endo und Hiroki Ito (Japan)

Die beiden Japaner traten für ihr Heimatland beim Kirin Challenge Cup 2022 an. Zwei Spiele gegen die USA (23.09.) und Ecuador (27.09.) standen auf dem Programm, die beide in Düsseldorf absolviert wurden. Dadurch sparten sich die beiden VfB-Profis immerhin viele Stunden im Flugzeug.

Japan - USA 2:0 (Endo 90 Min. / Ito ab der 45. Min.)

Japan - Ecuador 0:0 (Endo ab 67. Min. / Ito 90 Min.)

Borna Sosa (Kroatien)

Der Linksfuß hat eine erfolgreiche Länderspielreise hinter sich. Zuerst erzielte er in der Nations League seinen ersten Treffer im Trikot der kroatischen Nationalmannschaft, dann qualifizierte er sich für das Finalturnier des Wettbewerbs. Beim 2:1 Sieg gegen Dänemark (22.09.) markierte der VfB-Profi den Siegtreffer und spielte 90 Minuten durch. Drei Tage später trafen die Kroaten auf Österreich, Sosa wurde eingewechselt.

Kroatien - Dänemark 2:1 (90 Minuten und ein Tor)

Österreich - Kroatien 1:3 (ab der 62. Minute)

Konstantinos Mavropanos (Griechenland)

Der Innenverteidiger trat wie Sosa in der Nations League an. Der 24-Jährige absolvierte die Partien gegen Zypern (24.09.) und Nordirland (27.09.) jeweils über die volle Spielzeit. Mit 15 Punkten steigen die Griechen souverän in die Liga B des Wettbewerbs auf. Einzig die Niederlage gegen den Nachbarn aus Zypern tut weh.

Zypern - Griechenland 1:0 (90 Minuten)

Griechenland - Nordirland 3:1 (90 Minuten)

Serhou Guirassy (Guinea)

Der neue VfB-Stürmer absolvierte seine Länderspiele vier und fünf. Für Guinea standen zwei Testspiele gegen Algerien (23.09.) und die Elfenbeinküste (27.09.) an. Guirassy spielte in beiden Partien 90 Minuten durch.

Algerien - Guinea 1:0 (90 Minuten)

Elfenbeinküste - Guinea 3:1 (90 Minuten)

Thomas Kastanaras (U20 Deutschland)

Der einzige VfB-Profi, der aktuell für eine deutsche Nationalmannschaft aufläuft: Thomas Kastanaras. Der Stürmer absolvierte mit der U20 zwei Testspiele gegen Polen (23.09.) und Rumänien (26.09.). Beide Partien konnten knapp gewonnen werden. Für Kastanaras waren es die ersten Einsätze bei der U20.

Deutschland U20 - Polen U20 2:1 (ab der 73. Minute)

Rumänien U20 - Deutschland U20 0:1 (70 Minuten)

Tiago Tomas (U21 Portugal)

Der junge Angreifer wurde kurzfristig für die U21 von Portugal nachnominiert. Für die Portugiesen stand nur ein Testspiel gegen Georgien (24.09.) auf dem Programm. Tiago Tomas spielte in Halbzeit zwei und war beim Trainingsauftakt der Schwaben am Montag (26.09.) wieder am Start.