Stadionumbau beim VfB: So läuft die Modernisierung der Mercedes-Benz-Arena

Bei der Europameisterschaft 2024 soll auch in der Mercedes-Benz-Arena des VfB Stuttgart der Ball rollen. Dafür wird das Stadion nach dem Ende der laufenden Bundesliga-Saison umgebaut. Wir beantworten die wichtigsten Fragen rund um das millionenschwere Modernisierungsprojekt.

Worauf liegt der Fokus der Renovierungsarbeiten?

Die untere Ebene der noch aus dem Jahr 1974 stammenden Haupttribüne wird komplett neu aufgebaut und die Haupttribüne wird bis zu den Dachstützen erweitert. "Dabei entstehen neue Mannschaftskabinen, Sportfunktionsräume, ein neues Mediencenter, ein weiterer Business-Bereich sowie eine moderne Produktionsküche", heißt es in einer Mitteilung vom Montag (07.03.). Die Cannstatter Kurve soll im Zuge der Baumaßnahmen schon ab Sommer 2023 knapp 2.000 weitere Stehplätze sowie einen eigenen Bereich für Rollifahrer erhalten. Zusätzlich sollen in der gesamten Arena die Kioskanlagen modernisiert und digitalisiert sowie die Wegeführung verbessert werden.

Wer steckt hinter der Modernisierung?

Die Stadion NeckarPark GmbH & Co. KG hat die Arbeitsgemeinschaft 1893 Ed. Züblin AG/ROM Technik GmbH & Co. KG als Generalunternehmer für das Umbauprojekt beauftragt. Für alle Planungen zeichnen die asp-Architekten Stuttgart verantwortlich.

Wie hoch sind die Kosten?

Der Stuttgarter Gemeinderat hat im Februar das erhöhte Budget für die Modernisierung der Mercedes-Benz-Arena gebilligt. Das Gremium hat damit den Weg frei gemacht für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 97 Millionen Euro. Weitere 1,5 Millionen Euro sollen für eine Photovoltaik-Anlage im Bereich der Dachkonstruktion investiert werden. Das Baubudget erhöht sich dadurch um 27,5 Millionen Euro und wird jeweils zur Hälfte von der Stadt Stuttgart und der Stadion NeckarPark GmbH & Co. KG getragen. Die Landeshauptstadt trägt damit nun insgesamt 37,5 Millionen Euro zu den Baumaßnahmen bei.

Wie ist der Zeitplan?

Im Mai beginnt der Umbau der Haupttribüne. Bis zur EM 2024 wird die finale Ausbauphase von Deutschlands sechstgrößter Sportstätte realisiert. "Danach wird Stuttgart über eines der modernsten Fußballstadien in Europa verfügen", freut sich der Klub. Der Stadionumbau erfolgt bis Anfang 2024 bei laufendem Spielbetrieb, dadurch sind in dieser Phase nur Teile des Oberrangs der Haupttribüne nutzbar. Auch die Veranstaltungsflächen im Mercedes-Benz Business Center sind phasenweise nur eingeschränkt nutzbar. Alle Veranstaltungskunden sowie Businesskunden und Dauerkarteninhaber der Haupttribüne sollen in den kommenden Tagen darüber informiert werden, wie während bei Bauzeit verfahren wird.

Was sagen die Beteiligten?

Martin Rau, Geschäftsführer Stadion NeckarPark GmbH & Co. KG: „Mit diesem Projekt wird die Mercedes-Benz Arena fit gemacht für die Vielzahl von Anforderungen an eine so große Sportstätte im 21. Jahrhundert. Trotz der allgemeinen Verteuerung im Bausektor ist es uns mit dem VfB partnerschaftlich gelungen, ein robustes Konstrukt für die Finanzierung zu schaffen. Wir haben Einsparpotenziale beim Bau gehoben und es gleichzeitig geschafft, dass praktisch alle ursprünglich geplanten Modernisierungsmaßnahmen umgesetzt werden können.“

Claus Vogt, Aufsichtsratsvorsitzender und Präsident VfB Stuttgart sowie Aufsichtsrat der Stadion NeckarPark GmbH & Co. KG: „Hinter allen Projektbeteiligten liegt ein hartes Stück Arbeit. Und es wird bis zur Fertigstellung unserer Arena auch nicht weniger werden. Wir danken der Stadt Stuttgart, dass gemeinschaftlich Lösungen für dieses Bauprojekt gefunden werden konnten. Der NeckarPark ist seit mehr als 100 Jahren die sportliche Heimat unseres VfB. Wir bekennen uns zu unserem Standort am Wasen und am Neckar. Dank der umfassenden Modernisierung sind wir für die Zukunft sehr gut aufgestellt.“