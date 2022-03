Start in die Trainingswoche: VfB-Youngstar Mohamed Sankoh zurück auf dem Platz

Am Samstag (19.03.) empfängt der VfB Stuttgart den FC Augsburg zum wichtigen Kellerduell in der Fußball-Bundesliga. Nach dem 1:1 bei Union Berlin bat Trainer Pellegrino Matarazzo seine Mannschaft am Dienstagvormittag zur ersten Trainingseinheit der Woche. Mit dabei: Youngstar Mohamed Sankoh.

Individuelle Trainingseinheit parallel zum Mannschaftstraining

Es sind Bilder, auf die viele VfB-Fans monatelang gewartet haben: Der 18-Jährige stand in der Trainingseinheit das erste Mal seit seiner schweren Knieverletzung wieder auf dem Trainingsplatz an der Mercedesstraße. Das verkündete der Schwäbische Erstligist via Twitter.

Der junge Hoffnungsträger der Stuttgarter absoliverte mit Athletiktrainer Martin Franz eine individuelle Trainingseinheit parallel zum Mannschaftstraining der restlichen Profis. Der Youngstar soll behutsam wieder an das Team herangeführt werden. Einen konkreten Zeitplan, wann Sankoh wieder mit der Mannschaft trainieren kann, gibt es laut VfB-Pressesprecher Tobias Herwerth allerdings nicht.

Auch neben der Personalie Mo Sankoh gibt es gute Nachrichten vor dem Augsburg-Spiel: Alle VfB-Profis können voll mittrainieren. Es gebe keine Ausfälle oder weitere individuelle Trainingseinheiten, heißt es aus dem roten Clubhaus. Trainer Pellegrino Matarazzo kann Stand jetzt also auf seinen kompletten Kader zurückgreifen.