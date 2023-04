Sven Mislintat wird Sportdirektor bei Ajax Amsterdam

Sven Mislintat hat einen neuen Job: Der Ex-Kaderplaner des VfB Stuttgart heuert bei Ajax Amsterdam an. Bei dem niederländischen Rekordmeister übernimmt der 50-Jährige den Posten des "Director of Football". Das teilte der Club am Dienstagmittag (11.04.) mit.

Mislintat wird den Job als Sportdirektor ab dem 19. Mai antreten. Der Vertrag hat eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2026.

Ajax-CEO Edwin van der Saar wird auf der Club-Homepage wie folgt zitiert: "