Testspiele gegen FC Zürich und Brentford FC: So kommen VfB-Fans an Tickets

Gleich zwei Testspiele wird der VfB Stuttgart in der diesjährigen Sommer-Vorbereitung im Stadion des VfB Friedrichshafen austragen. Am 9. Juli treffen die Schwaben auf den Schweizer Meister FC Zürich. Eine Woche später ist an gleicher Stelle Brentford FC der Gegner. Inzwischen ist auch klar, wie Stuttgart-Fans an Tickets für die Spiele im Zeppelinstadion kommen können.

Der Vorverkauf für die beiden Partien ist online bereits gestartet und läuft über den VfB Friedrichshafen:

Hinweise des VfB Friedrichshafen zum Ticketverkauf:

Tickets Tribünensitzplätze erhalten Sie neben den anderen Kartenkategorien ausschließlich beim Sportgeschäft Trends Sport oder online, nach Verfügbarkeit.

Tickets Stehplatz Tribüne, Stehplatz Erwachsene und Stehplatz Ermäßigt erhalten Sie auch bei allen anderen VVK-Stellen.

Vorverkaufsstellen: