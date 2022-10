Trainersuche beim VfB Stuttgart: Michael Wimmer bleibt mindestens bis zur WM-Pause

Wird Michael Wimmer beim VfB Stuttgart von der Interims- zur Dauerlösung? Nach der 0:5-Klatsche beim BVB bestätigte Sportdirektor Sven Mislintat, dass der ehemalige Assistent von Pellegrino Matarazzo das Team mindestens bis zur WM-Pause Mitte November betreuen wird. „Er hat in der Mannschaft die richtigen Trigger-Punkte gefunden“, sagte Mislintat am Sky-Mikrofon. „Wir werden die zwei verbleibenden Wochen zusammen angehen und dann in der Winterpause mit viel Zeit entscheiden.“

Und auch ein langfristiges Engagement des 42-Jährigen ist nun nicht mehr ausgeschlossen. Zuletzt hatte es schon Gespräche mit zwei Kandidaten (laut Medienberichten Jess Thorup und Alfred Schreuder) gegeben. „Wenn der Michi bis jetzt bleibt, ist er einer von drei Kandidaten“, sagte nun Sven Mislintat.

Schreuder nimmt sich aus der Verlosung

Der von vielen Medien – u.a. kicker und Stuttgarter Zeitung – genannte Alfred Schreuder hatte sich am Freitag (21.10.) selbst aus der Verlosung genommen. Auf eine entsprechende Frage zu einem Interesse aus dem Schwabenland sagte der Trainer von Ajax Amsterdam dem TV-Sender NOS: „Ich soll auf einer Liste gestanden haben. Aber ich bin bei einem sehr schönen Club“. Er habe null Interesse an einem Wechsel nach Stuttgart, betonte der 49-Jährige.