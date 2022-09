Trainingsauftakt beim VfB: Schwierige Vorbereitung auf das Wolfsburg-Spiel

Am Montagnachmittag (26.09.) ist der VfB Stuttgart in die Vorbereitung auf das Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg gestartet. Gegen die Wölfe will das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo am Samstag (01.10.) endlich den ersten Dreier der Saison einfahren. Zu der öffentlichen Trainingseinheit im Robert-Schlienz-Stadion kamen rund 50 Fans.

Länderspielpause: Dem VfB Stuttgart fehlt die halbe Startelf

Der Start in die Trainingswoche war allerdings von der aktuellen Länderspielpause geprägt. Gleich sechs Profis befinden sich mit ihren Nationalteams auf Reisen: Wataru Endo und Hirkoi Ito (Japan), Borna Sosa (Kroatien), Konstantinos Mavropanos (Griechenland), Serhou Guirassy (Guinea) und Thomas Kastanaras (U20 Deutschland). Einzig Tiago Tomás (U21 Portugal) ist wieder im Kreise der Mannschaft.

Da es sich bei allen Spielern (außer Kastanaras) um potentielle Stammspieler handelt, fehlte Pellegrino Matarazzo beim lockeren Auftakt die halbe Startelf. Eine optimale Vorbereitung auf die wichtige Partie in Wolfsburg sieht anders aus. Immerhin: Auch dem VfL fehlen mit Arnold, Casteels, Nmecha, Franjic, Svanberg und van de Ven sechs Profis, die bei der 0:2-Niederlage gegen Union Berlin in der ersten Elf standen.

So musste der VfB-Coach vor allem mit den Auswechseln- und Ergänzungsspielern vorliebnehmen. Neuzugang Dan-Axel Zagadou trainierte ebenso mit wie die Youngsters Laurin Ulrich und Lilian Egloff. Insgesamt waren nur 15 Feldspieler und zwei Torhüter (Florian Müller und Fabian Bredlow) bei der Trainingseinheit mit dabei. Auch Josha Vagnoman, der bereits gegen Eintracht Frankfurt verletzt ausfiel, sowie Atakan Karazor fehlten auf dem Rasen.