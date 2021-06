Transfer fix: Torwart Florian Müller wechselt zum VfB Stuttgart

Der VfB Stuttgart hat eine neue Nummer eins: Torhüter Florian Müller wechselt vom FSV Mainz 05 an den Neckar. Der 23-Jährige unterschreibt beim Stuttgarter Bundesligisten einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025. Die Basis-Ablösesumme soll bei rund fünf Millionen Euro liegen.

Florian Müller bestritt bislang 73 Bundesligaspiele für den 1. FSV Mainz 05 sowie den SC Freiburg, an den er vergangene Saison ausgeliehen war. Der Schlussmann bestritt für den Sport-Club in der abgelaufenen Bundesliga-Saison 31 Partien, in denen er sechs Mal ohne Gegentor blieb.

Das sagt Florian Müller zu seinen VfB-Transfer:

„Der VfB hat eine starke junge Mannschaft mit viel Entwicklungspotenzial. Das hat man in der vergangenen Spielzeit gesehen, als sie eine souveräne Saison gespielt haben. Ich freue mich extrem auf die neue Aufgabe und auf die kommende Saison, in der hoffentlich die Zuschauer zumindest teilweise zurückkehren werden. Ich kann es kaum erwarten, bis die Vorbereitung endlich losgeht und ich die Jungs besser kennenlernen kann.“

Das sagt der Sportdirektor der Schwaben, Sven Mislintat:

„Florian Müller hat in den vergangenen Jahren eine beeindruckende Entwicklung genommen. Seine Fähigkeiten als noch junger Torhüter, sein Charakter und seine Mentalität machen ihn zu einem perfekten Neuzugang. Florian hat mit 23 Jahren bereits 73 Bundesligaspiele bestritten, er hat in Mainz und in Freiburg wichtige Erfahrungen gesammelt und er hat den Antrieb, sich ständig weiter zu verbessern. Wir sind sehr froh, dass er sich für uns und unseren Weg entschieden hat und mithelfen möchte, die positive Entwicklung des VfB fortzusetzen.“