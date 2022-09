Transfer: VfB-Spieler Mateo Klimowicz wechselt auf Leihbasis nach Bielefeld

Mateo Klimowicz wird bis zum Saisonende an den Zweitligisten Armenia Bielefeld ausgeliehen. Das gab der VfB Stuttgart am Donnerstag (01.09.) bekannt.

Vertrag beim VfB Stuttgart um ein Jahr verlängert

„Mateo kam zuletzt nicht auf die Einsatzzeiten, die für einen Spieler in seinem Alter wichtig sind", wird VfB-Sportdirektor Sven Mislintat in einer Pressemitteilung des Vereins zitiert. "Bei Arminia Bielefeld bietet sich ihm diese Möglichkeit, deshalb ist die Leihe für alle Beteiligten sehr sinnvoll. Unsere Vertragsverlängerung mit Mateo unterstreicht, dass er in unseren Planungen eine wichtige Rolle spielt.“

Klimowcz' Vertrag beim VfB wurde im Zuge der Leihe um ein weiteres Jahr bis zum 30.06.2025 verlängert.