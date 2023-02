Transferfenster geschlossen: Die Winter-Wechsel des VfB Stuttgart im Überblick

Das Winter-Transferfenster in der Bundesliga ist seit Dienstagabend (31.01.) geschlossen. Wen hat der VfB Stuttgart verpflichtet? Wer ist gegangen? Und was hat die Konkurrenz gemacht? Wir geben einen Überblick.

Die Winter-Wechsel des VfB Stuttgart:

Zugänge: Genki Haraguchi (1. FC Union Berlin/1,0 Millionen Euro Ablöse), Gil Dias (Benfica Lissabon/1,0), Ömer Beyaz (1. FC Magdeburg/war verliehen)

Abgänge: Mateo Klimowicz (Atlético San Luis/verliehen), Alexis Tibidi (ESTAC Troyes/war an SCR Altach verliehen/2,6), Naouirou Ahamada (Crystal Palace/12)

Wie viel Geld haben die Bundesligisten ausgegeben?

Nach Schätzungen investierten die 18 Bundesligisten in diesem Winter rund 70 Millionen Euro für neue Spieler. Noch immer dominieren Leihgeschäfte. Das macht die Summe überschaubar. In England brachte allein der FC Chelsea, kommender Champions-League-Gegner der Dortmunder, den dreifachen Betrag auf. Die Londoner verpflichteten unter anderen das ukrainische Supertalent Mychajlo Mudryk für eine Ablöse von bis zu 100 Millionen Euro.

Wer war der teuerste Transfer?

Die teuersten Einkäufe der Bundesliga-Transferperiode dürften Jonas Omlin und Juranovic sein. Der Schweizer Torhüter Omlin wechselte für geschätzte neun Millionen Euro von Montpellier nach Mönchengladbach - finanziert durch den Verkauf von Keeper Yann Sommer zu den Bayern. Die angeblich gleiche Summe überwies Union Berlin an Celtic Glasgow für Juranovic. Die üppigste Einnahme des Winters kassierte die TSG 1899 Hoffenheim. Der Abgang von Georginio Rutter zu Leeds United brachte dem Tabellen-13. stolze 28 Millionen Euro ein.

Von solch einem Geldsegen kann der FC Schalke 04 nur träumen. Notgedrungen verkaufte das Schlusslicht den erst im Sommer verpflichteten Florent Mollet für geschätzte 1,5 Millionen Euro an den FC Nantes. Das half, die Kosten für die sechs auf Leihbasis verpflichteten Zugänge Niklas Tauer (Mainz), Jere Uronen (Brest), Tim Skarke (Union Berlin), Moritz Jenz (Lorient), Michael Frey (Antwerpen) und Éder Balanta (Brügge) zu tragen.

Wer darf jetzt noch wechseln?

Von Dienstagabend an können die Clubs nach Angaben der Deutschen Fußball Liga auch vereinslose Spieler nicht mehr verpflichten. Wechseln dürfen Profis dagegen noch in Länder, in denen das Transferfenster geöffnet ist. Dazu zählen unter anderem Portugal (bis 2. Februar), Österreich (6. Februar), die Türkei (8. Februar) und die Schweiz (15. Februar).

Der VfB-Kader - Stand 31. Januar

Tor: Florian Müller, Fabian Bredlow, Florian Schock

Abwehr: Waldemar Anton, Konstantinos Mavropanos, Pascal Stenzel, Borna Sosa, Hiroki Ito, Antonis Aidonis, Dan-Axel Zagadou, Josha Vagnoman

Mittelfeld: Wataru Endo, Atakan Karazor, Tanguy Coulibaly, Enzo Millot, Chris Führich, Lilan Egloff, Nikolas Nartey, Laurin Ulrich, Ömer Beyaz, Genki Haraguchi

Angriff: Silas, Tiago Tomas, Alou Kuol, Thomas Kastanaras, Juan Jose Perea, Luca Pfeiffer, Serhou Guirassy, Gil Dias

Die Transfers der Konkurrenten im Abstiegskampf:

FC Augsburg:

Zugänge: Arne Engels (FC Brügge/0,1), Sergio Cordova (Real Salt Lake City/war verliehen), Dion Beljo (NK Osijek/3), David Colina (Hajduk Split/0,6), Kelvin Yeboah (CFC Genua/ausgeliehen), Irvin Cardona (Stade Brest/0,5), Nathanael Mbuku (Stade Reims), Renato Veiga (Sporting Lissabon/ausgeliehen)

Abgänge: Florian Niederlechner (Hertha BSC/0,5), Raphael Framberger (SV Sandhausen/verliehen), Lukas Petkov (SpVgg Greuther Fürth/verliehen)

VfL Bochum:

Zugänge: Keven Schlotterbeck (SC Freiburg/ausgeliehen), Pierre Kunde (Olympiakos Piräus/ausgeliehen), Moritz Broschinski (Borussia Dortmund II/0,15)

Abgänge: Jannes Horn (1. FC Nürnberg/verliehen), Tim Oermann (Wolfsberger AC/verliehen), Taris Bonga (Eintracht Braunschweig)

Hertha BSC:

Zugänge: Florian Niederlechner (FC Augsburg/0,5), Tolga Cigerci (MKE Ankaragücü)

Abgänge: Santiago Ascacibar (Club Estudiantes de La Plata, verliehen/war davor an US Cremonese verliehen), Fredrik Björkan (FK Bodo/Glimt/war zuvor an Feyenoord Rotterdam verliehen), Vladimir Darida (Aris Thessaloniki), Linus Gechter (Eintracht Braunschweig/verliehen), Dong-Jun Lee (Jeonbuk Hyundai Motors/0,7), Davie Selke (1. FC Köln), Deyovaisio Zeefuik (Hellas Verona/verliehen), Daishawn Redan (FC Venedig/war davor an FC Utrecht verliehen)

FC Schalke 04: