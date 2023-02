Umbau der Mercedes-Benz-Arena: Das müssen VfB-Fans beachten

Die Mercedes-Benz-Arena wird aktuell aufwändig modernisiert, damit das Prunkstück des VfB Stuttgart rechtzeitig zur Heim-EM 2024 in neuem Glanz erstrahlt. Was sich für die Fans während der Umbauarbeiten ändert, haben wir an dieser Stelle zusammengefasst.

Wie viele Plätze fallen während des Umbaus weg?

Die Umbaumaßnahmen werden im laufenden Spielbetrieb umgesetzt, was Einschränkungen für die Mannschaften, Medien und die Fans mit sich bringt. Aktuell können maximal 47.500 Zuschauer in die Arena. Zu Beginn der Saison 2023/24 sollen die Sitzplätze des neuen Haupttribünen-Unterranges eröffnet werden und sich die Kapazität somit langsam wieder erhöhen. Die Gesamt-Inbetriebnahme der neuen Haupttribüne ist für den Start der Rückrunde 2023/2024 geplant.

Kapazität der Arena vor dem Umbau : 60.483 (Bundesliga mit Stehplätzen) / 54.697 (Internationale Spiele)

: 60.483 (Bundesliga mit Stehplätzen) / 54.697 (Internationale Spiele) Kapazität der Arena nach dem Umbau: 60.030 (Bundesliga mit Stehplätzen) / 54.244 (Internationale Spiele) / Durch die größeren Sitzabstände auf der Haupttribüne wird sich die Gesamtkapazität leicht reduzieren.

Was kostet der Umbau?

Insgesamt belaufen sich die Kosten für die Arbeiten auf rund 130 Millionen Euro. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

Knapp 100 Millionen Euro werden finanziert von der Stadion Neckar Park KG (36,25 Millionen), der Landeshauptstadt Stuttgart (37,5 Millionen) und dem VfB, der Pächter und stiller Gesellschafter der KG ist und 24,75 Millionen beisteuert.

Die Kosten für den Ausbau des Innenraums in einer Größenordnung von rund 30 Millionen Euro stemmt hingegen alleine die VfB AG.

Alles in allem steuert der VfB Stuttgart zum Umbau der Mercedes-Benz-Arena also rund 55 Millionen Euro bei. Darüber hinaus erhöht sich die aktuelle Grundpacht von 5,335 Millionen Euro um rund 1,6 Millionen Euro pro Jahr.

Was muss ich beachten, wenn ich ein Heimspiel besuche?

Der Fritz-Walter-Weg bleibt für den Fußgängerverkehr gesperrt. "Wir empfehlen allen Stadionbesuchern einen frühzeitigen Zutritt zur Arena, spätestens eine Stunde vor Spielbeginn", so der VfB. "Wir bitten darum, vor und nach dem Spiel den Weg um das VfB-Clubzentrum herum zu nutzen", heißt es aus dem roten Clubhaus. Der Zugang zur Untertürkheimer Kurve und der Gegentribüne wird über die Zugänge D4 und D3 empfohlen. Die Wegeführung nach Spielende:

Ausgänge der Gegentribüne: Fans, die Richtung Parkhaus P7 oder der S-Bahn-Haltestelle Neckarpark gehen wollen, nutzen bitte das Tor 16. Fans, die Richtung Mercedesstraße und Bad Cannstatt gehen wollen, nutzen bitte die Tore 11 und 12.

Ausgänge der Untertürkheimer Kurve: Fans, die Richtung Parkhaus P7 oder der S-Bahn-Haltestelle Neckarpark gehen wollen, nutzen bitte das Tor 17. Fans, die Richtung Mercedesstraße und Bad Cannstatt gehen wollen, nutzen bitte das Tor 1.

Der Stadionplan während der Umbauarbeiten. © VfB Stuttgart

Weitere Hinweise: Die Benzstraße kann von VfB-Fans aufgrund der Fantrennung zwischen Hanns-Martin-Schleyer-Halle und Parkhaus P7 nicht als Fußweg genutzt werden. Fans, die aus Richtung S-Bahnhalt Neckarpark Richtung Cannstatter Kurve oder Haupttribüne kommen oder nach dem Spiel wieder zurückgehen wollen, können den Gästezugang nicht passieren, da dieser aufgrund der Fantrennung für VfB-Fans von der Polizei gesperrt ist.

Was ändert sich nach dem Umbau für Business-Kunden?

Zentrale Neuerung ist der „Tunnelclub“ – ein exklusiver Businessbereich mit Ein- und Ausblicken auf Spielbetrieb und Mannschaften. Durch verglaste Scheiben können rund 200 Gäste unter anderem die Spieler auf ihrem Weg von der Kabine aufs Spielfeld verfolgen.

Ebene 0 „Tunnelclub“. © Entwurf/Visualisierung asp Architekten GmbH

Mit Blick auf die EM wird im Rahmen der Modernisierung außerdem der bestehende Business-Bereich erweitert und vergrößert. Im Hinblick auf die Vermarktung soll in Zukunft jeder Businesskunde mit einem Platz auf der Tribüne ebenso einen festen Sitzplatz im VIP-Bereich haben.

Was wird sonst noch modernisiert?

Investiert wird ebenso in die Haustechnik und viele Nebenräume, die der Versorgung und dem laufenden Spielbetrieb dienen. Dazu gehören Sanitärräume, Aufzüge, Fluchttreppen sowie eine Großküche inklusive Lager und Kühlräumen. Auch das Thema Nachhaltigkeit soll bei der Modernisierung eine zentrale Rolle spielen.

2024 soll die Mercedes-Benz Arena in neuem Glanz erstrahlen. © Entwurf/Visualisierung asp Architekten GmbH

Vorgesehen ist der Einbau einer neuen Flutlichtanlage mit LED-Technik, dadurch ergeben sich für die Zukunft neue Dachilluminationen in unterschiedlichen Farbvariationen. Neben dem Licht wird ebenso der Ton durch den Einbau einer neuen Beschallungsanlage verbessert. Ganz oben auf der Dachkonstruktion, dem Stahlring der Mercedes-Benz Arena, wird eine Photovoltaik-Anlage installiert. Die Gesamtfläche beläuft sich auf 1.650 Quadratmeter mit einer Leistung von 300 kWp.

Podcast zum Stadion-Umbau

Was ist weiter geplant? Wie läuft der Umbau konkret ab? Ausführliche Antworten gibt Architekten Eberhard Becker in unserer Podcast-Folge aus dem April. Hören können Sie den Podcast auf Spotify, Google Podcasts, YouTube, Apple Podcasts oder über den ZVW-Podcast-Player.