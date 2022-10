VfB-Einzelkritiken gegen Union: Kein VfB-Profi kann überzeugen

Der VfB Stuttgart hat sein Heimspiel gegen Union Berlin mit 0:1 (0:0) verloren. Gegen die Eisernen aus Köpenick entwickelte sich eine erwartet eklige und zähe Partie. Obwohl der VfB mehr vom Spiel hatte, reichte dem Tabellenführer eine Ecke, um in Stuttgart zu gewinnen. Durch den Gegentreffer von Jaeckel (76.) bleiben die Schwaben auch im neunten Bundesligaspiel ohne Sieg und rutschen auf einen direkten Abstiegsplatz ab. Die Luft wird für Trainer Pellegrino Matarazzo vor dem Kellerduell gegen Bochum (15.10.) immer dünner.

Die Stuttgarter Profis in den Einzelkritiken unserer Redaktion:

Florian Müller: Bekam nach seinem kolossalen Patzer gegen Wolfsburg demonstrativ den Rücken gestärkt und stand wie zu erwarten in der Startelf. War in Halbzeit eins kaum gefordert, fischte dann aber kurz vor dem Halbzeitpfiff einen Kopfball aus dem Eck. In der Schlussphase mit guten Paraden - Note: 3

Konstantinos Mavropanos: Der Grieche rutschte aus seiner gewohnten Dreierkette auf die Position des rechten Außenverteidigers. Hatte ungewohnt viele technische Fehler in seinem Spiel, vor allem in der Anfangsphase traf er teilweise den Ball nicht. Steigerte sich aber und tauchte auch mal gefährliche im gegnerischen Strafraum auf. Gewann nur 40 Prozent seiner Zweikämpfe, verteidigte aber einige Bälle weg - Note: 4

Waldemar Anton: Sollte mit Nebenmann Zagadou die Innenverteidigung dicht machen und die schnellen Unioner Stürmer Becker und Jordan in den Griff kriegen. Spielte ab der 38. Minute mit Turban, weil er nach einem Zweikampf wegen einer Platzwunde behandelt werden musste. Gewann 42 Prozent seiner Zweikämpfe - Note: 4

Dan-Axel Zagadou: Kam gegen die Eisernen zu seinem ersten Startelf-Einsatz im VfB-Trikot. Sah nach seiner Einwechslung in der vergangenen Woche gegen Wolfsburg nicht immer sattelfest aus, auch gegen Union sah er zunächst verunsichert aus. In der 14. Minute mit einer großen Kopfballchance, Rönnow parierte glänzend. Kämpfte sich in die Partie, hatte aber immer wieder einen Wackler drin. Gewann 50 Prozent seiner Zweikämpfe - sein Eröffnungsspiel ist aber gut - Note: 4,5

Hiroki Ito: Rutschte wie Mavropanos auf die Außenbahn und musste als linker Außenverteidiger ran. Bekam den Vorzug, weil er in der Defensive zuverlässig agiert als Borna Sosa. Machte wie gewohnt einen souveränen Job, seine Flanken bei Ecken und Freistößen waren aber ausbaufähig. Gewann 50 Prozent seiner Zweikämpfe. Musste nach 71 Minuten mit Krämpfen ausgewechselt werden (verpasste den Großteil der Trainingswoche mit muskulären Problemen) - Note: 4

Atakan Karazor: Sah beim letzten Gegentreffer in Wolfsburg nicht gut aus und bekam oft das Zentrum nicht geschlossen. Gegen umschaltstarke Unioner darf er sich solche Schwächen nicht erlauben. Musste im Zentrum vor der Viererkette Schwerstarbeit verrichten und haute sich gegen den Oeffinger Rani Khedira voll rein. Unterm Strich aber auch von "Ata" zu wenig - Note: 4,5

Naouirou Ahamada: Wie schon gegen Wolfsburg startete der junge Franzose in der Startelf. Von seinen starken Auftritten in der Vorbereitung und zu Saisonbeginn ist aber nicht mehr viel zu sehen. War gegen Union viel unterwegs, konnte aber kaum eine gefährliche Szene einleiten - Note: 4,5

Wataru Endo: Wurde nach seinen Wadenproblemen rechtzeitig fit und startete wie gewohnt auf der defensiveren Achter-Position. War als Herz und Motor der Mannschaft gegen intensive und gallige Berliner ganz besonders gefragt. War aber wie schon in Wolfsburg unauffällig, der Japaner scheint aktuell nicht ganz auf der Höhe seines Spiels. Gewann immerhin 69 Prozent seiner Duelle - Note: 4

Tiago Tomas: Startete gegen die Unioner das erste Mal seit dem 2:2 in München in der Startelf. Sollte mit seinem Tempo über die Außenbahn für Gefahr sorgen. Das gelang ihm zwar in der Offensivreihe noch am besten, aber auch vom Portugiesen kann mehr erwartet werden - Note: 4,5

Silas Katompa Mvumpa: Traf gegen Wolfsburg nur die Latte und wollte gegen Union Berlin endlich wieder treffen. Das gelang ihm aber erneut nicht. Hatte im gesamten Spiel nur einen Torschuss und konnte sich gegen giftige Unioner nur selten durchsetzen. Wurde in der 67. Minute ausgewechselt - Note: 4,5

Serhou Guirassy: Traf gegen Wolfsburg und war auch gegen die Eisernen wieder die große Sturmhoffnung der Schwaben. In der 35. Minute hätte er fast auf 1:0 gestellt, scheiterte aber mit einem Kopfball aus kurzer Distanz. Flog in der 82. Minute dann selten dämlich mit Gelb-Rot vom Platz und fehlt gegen Bochum - Note: 5

Auswechselspieler

Borna Sosa (ab der 67. Minute für Dan-Axel Zagadou): Sollte als Linksverteidiger Tempo nach vorne machen, das gelang dem Kroaten aber nicht. Griff nicht gefährlich ins Spiel ein - Note: Ohne Bewertung

Chris Führich (ab der 67. Minute für Silas Katompa Mvumpa): Auch von dem Flügelflitzer kam kein Impuls mehr - Note: Ohne Bewertung

Pascal Stenzel (ab der 71. Minute für Hiroki Ito): Ohne Bewertung

Luca Pfeiffer (ab der 81. Minute für Atakan Karazor): Ohne Bewertung

Die Benotung

1 = überragend | 2 = stark | 3 = solide | 4 = dürftig | 5 = schwach | 6 = außer Form