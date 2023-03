VfB-Einzelkritiken gegen Wolfsburg: Sosa und Ito schwach - Offensive ideenlos

Der VfB Stuttgart hat sein Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg verdient mit 0:1 (0:0) verloren. Das Team von Bruno Labbadia zeigte eine erschreckend schwache Leistung und strahlte in der Offensive so gut wie gar keine Gefahr aus. Den Wölfen reichte eine gute Aktion durch Omar Marmoush (57.), um ungefährdet drei Punkte aus Stuttgart mitzunehmen. Durch den Sieg von Hoffenheim rutscht der VfB auf Rang 18 ab und hat als Tabellenletzter die rote Laterne in der Hand.

Die Stuttgarter Profis in den Einzelkritiken unserer Redaktion:

Fabian Bredlow: Bewahrte den VfB in der 16. Minute mit einer starken Parade vor dem Rückstand, gegen Wimmer fuhr er gekonnt den Arm aus. Beim 0:1 durch Marmoush ohne Abwehrchance, erlaubte sich ansonsten keine Wackler - Note: 3

Waldemar Anton: Startete auch gegen Wolfsburg als Rechtsverteidiger, obwohl er mit Josha Vagnoman einen deutschen Nationalspieler im Nacken hat. Konnte keine Akzente in der Offensive setzen und leitet mit einem Fehlpass das 0:1 der Wolfsburger ein - Note: 4

Hiroki Ito: War gegen Frankfurt der beste Mann in der Viererkette, konnte an seine starke Leistung aber nicht anknüpfen. Kam vor dem 0:1 durch Marmoush nicht in den Zweikampf und ließ dem Ägypter zu viel Platz beim Abschluss. Auch darüber hinaus immer wieder mit ungewohnten Wacklern und Fehlpässen. Das kann der Japaner deutlich besser - Note: 4

Konstantinos Mavropanos: Verteidigte gegen die Eintracht fast alles weg und hatte Frankfurts Stürmer Kolo Muani voll im Griff. Gegen die Wölfe bekam es der Grieche mit dem schnellen Ex-Stuttgarter Omar Marmoush zu tun und machte seine Sache erneut ordentlich. War an diesem Nachmittag der beste Stuttgarter Abwehrspieler - Note: 3

Borna Sosa: Startete auch gegen den VfL oft in die Tife, um mit seinen Flanken für Gefahr zu sorgen. Da er diese meist nur aus dem Halbfeld und dazu noch ungenau in den Strafraum brachte, ging von dem Kroaten kaum Gefahr aus. Verstolperte immer wieder ein paar Bälle und war ungewohnt unpräzise im Passspiel. Schwacher Auftritt des Kroaten - Note: 4,5

Atakan Karazor: Holte sich nach neun Minuten schon eine Gelbe Karte ab und musste in den Zweikämpfen fortan aufpassen. Gewann deshalb nur 38 Prozent seiner Duelle und musste nach 61 Minuten dem offensiven Enzo Millot Platz machen - Note: 4

Wataru Endo: Ist und bleibt das Herz und der Motor des VfB. Der Kapitän arbeitete stark gegen den Ball und initiierte durch Ballgewinne immer wieder Angriffe. Alleine kann der Japaner das VfB-Ruder aber auch nicht rumreißen - Note: 3

Genki Haraguchi: Spulte auch gegen den VfL wieder sein gewohntes Pensum ab. Irgendwie findet der Japaner aber noch keine große Bindung zum Offensivspiel der Schwaben. Ist nur selten in die Angriffe involviert, arbeitet aber solide nach hinten mit. Dsa reicht aber nur bedingt, um dem VfB weiterzuhelfen - Note: 4

Chris Führich: Saß gegen die Eintracht zunächst auf der Bank, brachte nach seiner Einwechslung aber Schwung in die Partie. War gegen Wolfsburg kaum zu sehen. Sprintete immer wieder im vollen Tempo auf die Viererkette zu, nur um dann die falscheEntscheidung zu treffen. Hilft dem VfB in dieser Form nicht weiter - Note: 4,5

Silas Katompa Mvumpa: Traf gegen Frankfurt nach seiner Einwechslung und wurde mit einem Startelf-Einsatz belohnt. Hing als Stoßstürmer aber voll in der Luft und wirkte überfordert. Wohin laufen? Wie im Strafraum absetzen? Wann in die Tiefe starten? Alles Fragen, auf die der Kongolse keine Antwort wusste - Note: 5

Gil Dias: Wirkte fahrig und hatte einige schlampige Aktionen im Passspiel. War aber immerhin der einzige Angreifer, der in der ersten Halbzeit einen gefährlichen Ball aufs Tor brachte - das sagt alles über die VfB-Offensive an diesem Tag aus. War ansonsten kaum ins Angriffsspiel eingebunden und musste nach 61 Minuten raus - Note: 4,5

Auswechselspieler

Tanguy Coulibaly (ab der 61. Minute für Gil Dias): Sollte wie gegen Franfurt für Schwung auf der linken Seite sorgen. Das gelang ihm aber nicht - Note: 3,5

Tiago Tomas (ab der 61. Minute für Chris Führich): Startete bei der Eintracht noch von Beginn an, jetzt sollte er das Spiel gegen Wolfsburg von der Bank drehen. 30 Minuten reichten diesmal dafür aber nicht - Note: 3,5

Josha Vagnoman (ab der 61. Minute für Waldemar Anton): Der neue Nationalspieler des VfB kam für Anton aufs Feld und sollte die rechte Seite beackern. War genau so harmlos wie seine Kollegen - Note: 3,5

Enzo Millot (ab der 61. Minute für Atakan Karazor): Sollte mit seinen Spielmacher-Qualitäten für mehr Torgefahr aus dem Zentrum sorgen. Das gelang dem jungen Franzosen nach seiner Einwechslung zwar besser als Endo und Haraguchi, so wirklich gefährlich wurde es aber trotzdem nicht - Note: 3,5

Luca Pfeiffer: Ohne Bewertung

Die Benotung

1 = überragend | 2 = stark | 3 = solide | 4 = dürftig | 5 = schwach | 6 = außer Form