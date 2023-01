VfB im DFB-Pokal beim SC Paderborn: So ist die Personallage

Beim VfB Stuttgart gibt es auch vor dem Pokalspiel beim Zweitligisten SC Paderbon Ausfälle und Fragezeichen beim Personal. Laurin Ulrich (Aufbautraining) und Tiago Tomas (Bauchmuskel-Verletzung) werden die Pokalpartie am Dienstagabend (31.01.) definitiv verpassen. Bei den anderen angeschlagenen Spielern wird die Nachmittagseinheit zeigen, wer spielfit für das DFB-Pokal-Achtelfinale ist.

Zuletzt zahlreiche Ausfälle

Zuletzt hatten die Schwaben auf Konstantinos Mavropanos (Kopfverletzung) und Silas (Einblutung im Schienbein) verzichten müssen. Stürmer Serhou Guirassy hatte am Freitag in Leipzig (1:2) aufgrund von Magenproblemen nur auf der Bank Platz genommen.

Für die Langzeitverletzten Dan-Axel Zagadou (Reha nach Bänderverletzung) und Borna Sosa (Rückstand nach Leistenproblemen) dürfte ein Einsatz in Ostwestfalen noch zu früh kommen.

Wer steht gegen Paderborn im Tor?

Ob er genau wie sein Vorgänger Pellegrino Matarazzo im Pokal Ersatztorhüter Fabian Bredlow von Anfang an aufbieten wird, ließ Labbadia offen. Er habe das in seiner Karriere bisher allerdings noch nicht so gehandhabt, erklärte der 56-Jährige. Er wolle beim Zweitligisten Paderborn die beste Mannschaft aufbieten. Stammtorhüter Florian Müller bekam von seinem Trainer jedenfalls demonstrativ den Rücken gestärkt: «Flo ist die Nummer eins, und das bleibt erst mal so», sagte Labbadia am Montag (30.01.) über den Keeper, der bei der 1:2-Niederlage bei RB Leipzig zum wiederholten Male gepatzt hatte.

Für Stellvertreter Bredlow gab es dennoch Lob. «Solche Spieler kriegen bei mir eine ganz besondere Wertschätzung», sagte Labbadia über den 27-Jährigen. «Spieler, die sich auch dann einbringen, wenn sie nicht spielen. Und dazu gehört Fabian.»