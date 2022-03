VfB im Sturzflug: Wie ist die Stimmung? Eindrücke vom Trainingsplatz

Der VfB Stuttgart rauscht im Sturzflug in Richtung 2. Liga. Seit über drei Monaten ist das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo in der Bundesliga ohne Sieg. Dabei jagt ein Nackenschlag den nächsten. Was macht das mit der Stimmung auf dem Trainingsplatz? Eindrücke vom öffentlichen Training vor dem kommenden Heimspiel gegen Gladbach.

Nur Kalajdzic kommt zu den Fans

Es sind die kleinen Momente, die selbst in der sportlich schwierigen Lage des großen Traditionsvereins für ein Lächeln sorgen können. Ein Foto mit dem Lieblingsspieler zum Beispiel. Als Stürmer Sasa Kalajdzic am Dienstagmittag (01.03.) nach der öffentlichen Einheit im Robert-Schlienz-Stadion über die Bande klettert und (mit coronakonformem Abstand) für Selfies zur Verfügung steht, gibt es einige strahlende Gesichter beim Anhang.

Rund 100 Fans, darunter viele Familien mit Kindern, waren gekommen, um in den Faschingsferien einen Blick aufs Team zu erhaschen. Dass letztlich nur der bodenständige Österreicher den Kontakt zu den Trainingskiebitzen sucht, passt zur aktuellen Stimmungslage rund um den Klub. Ebenso wie die vorangegangene Einheit. Von einer feurigen "Jetzt-erst-recht-Stimmung" war wenig zu spüren.

Abschlüsse im Fokus

Im Fokus standen Spielformen mit Torabschlüsse. Durch Überzahlsituationen sollten die Angreifer in möglichst viele Abschlusssituationen kommen. Selbstvertrauen tanken durch Tore, geglückte Spielzüge und die richtigen Laufwege war das Ziel. Mit mäßigem Erfolg.

Mitunter fiel minutenlang kein Treffer. Und wie auch im Liga-Spielbetrieb gab es immer wieder kleinere Unkonzentriertheiten, technische Fehler und harmlose Abschlüsse. Auch warum mancher Profi in den Plänen von Trainer Matarazzo zuletzt kaum noch eine Rolle gespielt hat, wird ersichtlich. Schließlich kann sich ein Spieler aus der zweiten Reihe immer auch über engagierte Trainingsleistungen in die erste Elf kämpfen. Das war aber zumindest am Dienstag nicht bei jedem Stuttgarter zu sehen.

Sicherlich: Eine öffentliche Einheit ist kein Gradmesser für die sportliche Leistungsfähigkeit einer Mannschaft. Wer aber am Dienstagvormittag aufmerksam das Treiben auf der Anlage in Bad Cannstatt beobachtet, kann mitunter besser verstehen, warum das Team aktuell auf dem vorletzten Tabellenplatz steht und seit neun Spielen auf einen Sieg wartet. Die Sieglos-Serie hinterlässt ihre Spuren. „Wie man trainiert, so spielt man auch“, grummelte ein wettergegerbter Trainingsbeobachter. Ein Teufelskreis in der aktuellen Situation.

Immerhin scheint die Stimmung innerhalb des Teams nach wie vor zu passen. Auf dem Platz wird gelacht, eine Grüppchenbildung ist nicht zu beobachten. Allerdings wird während der Übungen auffällig wenig kommuniziert. Selten pushen sich die Spieler untereinander oder kritisieren sich bei einer schlampigen Ballanahme. Angesichts der bedrohlichen Tabellensituation hatte mancher Beobachter deutlich mehr Feuer in der Einheit erwartet.

Kapitän Endo appelliert an Fans: „Wir brauchen das!“

Allen Widrigkeiten zum Trotz lassen die Fans ihr Team nicht im Stich. Zuletzt machten tausende Anhänger das Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim (1:2) zumindest auf den Rängen zu einem Heimspiel. „Ich möchte für unsere Fans gewinnen – sie sind immer wichtig für uns, geben uns immer eine besondere Atmosphäre. Wir brauchen das! Ich hoffe, dass wir im nächsten Spiel gemeinsam mit unseren Fans die drei Punkte holen werden“, sagte Kapitän Wataru Endo vor dem kommenden Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag (05.03.).

Die Hoffnung bei Spielern und Fans stirbt zuletzt. Auch wenn der dritte Abstieg innerhalb von sechs Jahren aktuell kaum noch vermeidbar erscheint.