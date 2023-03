VfB im Tabellenkeller: Wie viele Punkte haben zuletzt für die Rettung gereicht?

Vier Teams stehen in der Bundesliga aktuell mit 19 Punkten ganz unten in der Tabelle: Bochum, Schalke, Hoffenheim – und der VfB Stuttgart. Einzig die Tordifferenz trennt das Quartett. Die Spannung im Abstiegskampf dürfte also bis zum letzten Spieltag hoch sein. Wie viele Zähler werden dieses Jahr reichen, um die Klasse zu halten? Ein Blick zurück auf die Abstiegskämpfe der vergangenen Jahre liefert Antworten.

So viele Punkte haben zuletzt für die Rettung gereicht

Zunächst einmal die Abschlusstabellen der letzten zehn Jahre im Fokus:

Saison 2013/14

15. VfB Stuttgart, 32 Punkte (Torverhältnis: -13)

16. Hamburger SV, 27 (-24)

17. 1. FC Nürnberg, 26 (- 33)

18. Eintracht Braunschweig, 25 (-31)

Saison 2014/15

14. VfB Stuttgart, 36 (-18)

15. Hertha BSC, 35 (-16)

16. Hamburger SV, 35 (-25)

17. SC Freiburg, 34 (-11)

18. SC Paderborn 07, 31 (-34)

Saison 2015/16

15. TSG Hoffenheim, 37 (-15)

16. Eintracht Frankfurt, 36 (-18)

17. VfB Stuttgart, 33 (-25)

18. Hannover 96, 25 (-31)

Saison 2016/17

15. 1. FSV Mainz 05, 37 (-11)

16. VfL Wolfsburg, 37 (-18)

17. FC Ingolstadt 04, 32 (-21)

18. SV Darmstadt 98, 25 (-35)

Saison 2017/18

15. SC Freiburg, 36 (-24)

16. VfL Wolfsburg, 33 (-12)

17. Hamburger SV, 31 (-24)

18. 1. FC Köln, 22 (-35)

Saison 2018/19

15. FC Augsburg, 32 (-20)

16. VfB Stuttgart, 28 (-38)

17. Hannover 96, 21 (-40)

18. 1. FC Nürnberg, 19 (-42)

Saison 2019/20

15. FC Augsburg, 36 (-18)

16. Werder Bremen, 31 (-27)

17. Fortuna Düsseldorf, 30 (-31)

18. SC Paderborn 07, 20 (-37)

Saison 2020/21

15. Arminia Bielefeld, 35 (-26)

16. 1. FC Köln, 33 (-26)

17. Werder Bremen, 31 (-21)

18. FC Schalke 04, 16 (-61)

Saison 2021/22

15. VfB Stuttgart, 33 (-18)

16. Hertha BSC, 33 (-34)

17. Arminia Bielefeld, 28 (-26)

18. SpVgg Greuther Fürth, 18 (-54)

Was ist dran am 40-Punkte-Mythos?

Zur sicheren Rettung waren in den letzten Jahren also zweimal nur 32 Punkte (Augsburg 18/19 und VfB 13/14) nötig. Diese Punktzahl hätte zweimal (14/15 und 15/16) aber nicht einmal für den 17. Tabellenplatz gereicht. Freiburg musste im Mai 2015 sogar mit 34 Punkten den direkten Gang in die Zweitklassigkeit antreten. Die Bandbreite ist also groß. Und der Mythos von der magischen 40-Punkte-Marke längst widerlegt. Rein mathematisch ist der Klassenerhalt erst mit 58 Punkten garantiert - theoretisch kann aber auch ein Kontostand von nur vier Punkten zu Platz 16 und damit zum Klassenerhalt über die Relegation reichen.

Das ist der Trend der letzten Jahre

In den letzten Jahren haben sich die für den sicheren Klassenverbleib nötigen Punkte insgesamt etwas nach unten entwickelt. Seit der Jahrtausendwende hielten alle Teams mit mindestens 37 Punkten die Klasse (der VfL Wolfsburg musste dafür 2016/17 durch die Relegation), 38 Punkte reichten seit Wiedereinführung der Relegation (08/09) sogar immer mindestens für Rang 15. "Punktbester Absteiger" in diesem Zeitraum war Arminia Bielefeld 2002/03 mit 36 Punkten. Zeitgemäß wäre also eine 38-Punkte-Marke, die es zu erreichen gilt.

Im Schnitt hatten die Teams, die seit der Saison 1995/96 auf Platz 15 landeten, knapp 36 Punkte auf dem Konto. Seit Wiedereinführung der Relegation war es durchschnittlich sogar noch ein Punkt weniger (35). 32 Punkte reichten seitdem im Schnitt für den Relegationsplatz. Der HSV hielt 2013/14 sogar mit nur 27 Punkten über die Relegation die Klasse. Ein Rekord: Kein anderes Team im drei-Punkte-Zeitalter blieb mit so wenigen Punkten erstklassig.

So ist die aktuelle Lage beim VfB Stuttgart

Diese Spielzeit steht der VfB nach 19 Punkten aus 23 Spieltagen auf dem 15. Tabellenplatz. In den Abstiegsjahren standen die Schwaben zum gleichen Zeitpunkt einmal mit 16 Punkten auf dem 16. Platz (18/19) und einmal mit 28 Zählern auf Rang zwölf (15/16). In der vergangenen Saison, als erst ein Kopfball von Wataru Endo in der Nachspielzeit am 34. Spieltag für die Erlösung sorgte, stand der VfB nach 23 Partien ebenfalls mit 19 Punkten da.

Fest steht: Elf Partien bleiben Trainer Bruno Labbadia und der Mannschaft noch, um den direkten Klassenerhalt zu schaffen. Positiv ist: Der VfB spielt noch gegen die direkte Konkurrenz aus Berlin, Bochum und Hoffenheim. Negativ ist: alle Begegnungen finden auswärts statt. Und auf fremdem Platz warten die Stuttgarter seit über 14 Monaten auf einen Sieg.

Das Stuttgarter Restprogramm:

Frankfurt (A), Wolfsburg (H), Union Berlin (A), Bochum (A), Dortmund (H), Augsburg (A), Gladbach (H), Hertha BSC (A), Leverkusen (H), Mainz (A), Hoffenheim (H)

Die Beispielrechnung

für Optimisten: Gewinnt der VfB die Duelle gegen die direkte Konkurrenz und fährt dazu noch Dreier zu Hause gegen Gladbach und Wolfsburg ein, würden die Schwaben mit 34 Punkten über die Ziellinie marschieren - was für die direkte Rettung reichen sollte. Zumindest die Relegation müsste damit aber gesichert sein.

für Pessimisten: Legt der VfB seine Auswärtsschwäche nicht ab, verliert (bzw. gewinnt nicht) bei der direkten Konkurrenz und sammelt auch in der Mercedes-Benz-Arena nur ein paar spärliche Pünktchen ein, dürften in der Endabrechnung irgendwas zwischen 25 und 30 Punkte stehen - was vermutlich nicht für die direkte Rettung - unter Umständen nicht einmal für die Relegation - reichen wird.

Abschließend noch das Restprogramm der VfB-Konkurrenz im Überblick: