VfB-Personallage: Mavropanos, Anton und Zagadou fallen gegen Bielefeld wohl aus

Am Mittwochabend (19.10.) wird Michael Wimmer sein zweites Spiel als Interimstrainer des VfB Stuttgart bestreiten. Um 20.45 Uhr empfangen die Schwaben in der zweiten Runde des DFB-Pokals Arminia Bielefeld. Gegen den Zweitligisten soll der zweite Sieg innerhalb von vier Tagen eingefahren werden. Es droht aber die gesamte Dreierkette auszufallen.

Wie stellt der VfB gegen Arminia Bielefeld seine Abwehr um?

Vorneweg: Waldemar Anton wird die zweite Runde des Pokals verpassen. Der Abwehrchef sah in der ersten Runde gegen Dresden die Gelb-Rote Karte und ist gesperrt. Das Problem: Auch Konstantinos Mavropanos und Dan-Axel Zagadou könnten das Flutlichtspiel verpassen.

"Dinos ist angeschlagen und hat in dieser Woche noch nicht trainiert", erklärte der Interimstrainer auf der Pressekonferenz vor dem Bielefeld-Duell. Er habe am Dienstag lediglich individuell trainiert. "Hinter ihm steht ein großes Fragezeichen."

"Dan-Axel Zagadou war heute beim Arzt, er hat starke Kopfschmerzen. Er musste sich in der Nacht auch übergeben", so Michael Wimmer. "Morgen um 11 Uhr ist nochmal Training, da werden wir dann mehr sehen." Ein Einsatz scheint wie bei Mavropanos aber mehr als fraglich.

Wie will der VfB die drei potenziellen Ausfälle kompensieren? "Wataru Endo könnte nach hinten in die Dreierkette rücken, genauso wie Atakan Karazor", erklärte der Interimstrainer. Gut möglich, dass die Schwaben gegen Bielefeld also mit der Dreierkette Stenzel - Karazor - Ito auflaufen. Fakt ist: Auf der Torhüter-Position wird es eine Änderung geben. Fabian Bredlow hütet als Pokal-Keeper das Tor.

So könnte der VfB spielen:

Bredlow - Stenzel, Karazor, Ito - Silas, Endo, Millot, Ahamada, Sosa - Tomas, Guirassy